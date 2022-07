Von Leopold Zaak

Krieg in der Ukraine

Putin droht mit deutlicher Drosselung der Gaslieferungen durch Nord Stream 1. Sollte Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, könnte die Durchlasskapazität der Pipeline bald weiter fallen, warnt der Kremlchef: Von derzeit täglich 67 auf nur noch 33 Millionen Kubikmeter. Kritiker halten die Turbine für einen Vorwand. Moskau will nach US-Informationen weitere ukrainische Gebiete mit Hilfe von "Scheinreferenden" annektieren. Zum Liveblog

Millionen ukrainische Männer warten auf Fronteinsatz. Seit Kriegsbeginn dürfen Männer im wehrfähigen Alter nur in Ausnahmefällen aus der Ukraine ausreisen, weil sie kämpfen müssen, wenn es notwendig ist. Viele Männer werden aber gerade nicht gebraucht. Präsident Selenskij sagt: "Wir brauchen kein Kanonenfutter." Einige versuchen ihren Platz in der Armee mit Bestechungsgeld zu erkaufen, um sich nicht zu fühlen wie Verräter. Und fast alle sind zum Nichtstun verdammt. Zur Reportage (SZ Plus)

Was Putin, Erdoğan und Raisi planen. In mehreren afrikanischen Ländern, im Nahen Osten und in Nordafrika drohen wegen der Weizenkrise soziale Unruhen. Die russische Regierung fürchtet daher, an Einfluss in der Region zu verlieren und versucht, mit der Türkei und Iran eine Allianz zu schmieden. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Die Regierungskrise in Italien spitzt sich zu. Ministerpräsident Draghi wird heute im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Es gilt als sicher, dass er die Abstimmung gewinnt, Draghi möchte aber die Zustimmung von möglichst allen Seiten bekommen - so wie zu Beginn seiner Amtszeit vor 522 Tagen. Im Ausland wächst das Unverständnis darüber, warum Italien ausgerechnet in Zeiten von Krieg, Inflation und Pandemie riskiert, seinen auf der ganzen Welt geschätzten Premier zu verlieren. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die irrlichternden Sterne bringen die Einheitsregierung in Rom ins Wanken

Mehr als 1000 Hitze-Tote in Portugal. Bis zum 18. Juli seien 1063 Menschen an den Folgen der derzeitigen Hitzewelle gestorben, sagt die Chefin der portugiesischen Gesundheitsbehörde. Auf dem Brocken im Harz wird die bislang höchste Tagestemperatur gemessen, in Großbritannien hält der neueste Rekord gerade mal eine Stunde. Zum Liveblog

Wie der neue sächsische Innenminister Rechtsextremismus bekämpfen will. Armin Schuster war selbst Polizist und ist jetzt Innenminister. Als solcher ist er auch mit Extremisten in den eigenen Reihen konfrontiert. Für die sächsische Polizei will er nun ein Leitbild erarbeiten.. Zum Interview (SZ Plus)

Bayern will Atomland bleiben. Die Staatsregierung will das AKW Isar 2 am Netz lassen und Gundremmingen wieder hochfahren. Wirtschaftsminister Aiwanger übt deutliche Kritik an der Ampelregierung. Die Grünen im bayerischen Landtag rügen die Rolle der CSU beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Zum Artikel

US-Repräsentantenhaus stimmt für Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe. Etliche Rechte in den USA sind zwar nicht per Gesetz geschützt, aber vom Obersten Gerichtshof für verfassungsmäßig erklärt worden. Dass die Richter dies wieder ändern können, hat die Entscheidung zum Abtreibungsrecht gezeigt. Dem wollen die Demokraten bei der gleichgeschlechtlichen Ehe nun zuvorkommen. Auch Dutzende republikanische Abgeordnete votieren dafür. Dennoch hat das Vorhaben aufgrund der knapperen Mehrheitsverhältnisse keine großen Chancen im Senat. Zum Artikel

Arbeitgeberpräsident Dulger befürchtet Jobverluste. Neben der Gaskrise seien gestörte Lieferketten sowie der Mangel an Material und Fachkräften ein großes Problem. Dulger spricht von "massiven Belastungen" und befürchtet, Deutschland könnte "weiter in Richtung Rezession gehen". Zum Artikel

Radprofi Max Walscheid kritisiert den Tour-de-France-Veranstalter. Die Organisatoren nähmen keine Rücksicht auf die Fahrer, die Streckenführung sei auf Spektakel ausgelegt und werde von Jahr zu Jahr härter. Hinzu komme, dass trotz der großen Hitze in Frankreich der Plan durchgezogen werde. "Die Tour war schon immer hart, aber dieses Jahr ist sie brutal", sagt er. Zum Interview

Bester Dinge

Lass mich mal gucken. Ein Emu drängt sich regelmäßig in die Tik-Tok-Videos seiner Besitzerin. Und amüsiert damit ziemlich viele Fans. Zum Artikel