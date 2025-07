Deutschland scheitert im EM-Halbfinale an Spanien. Bis in die Verlängerung schaffen es die deutschen Fußballerinnen, gegen Weltmeister Spanien ihr Tor zu verriegeln, dann sorgen zwei Fehler für das 0:1. Am Sonntag treffen die Spanierinnen im Finale auf Titelverteidiger England. Zum Artikel (SZ Plus)

TV-Kritik zur Fußball-EM in der ARD: Dass das Wunder am Ende ausbleibt, stört kaum (SZ Plus)

Berger ist überall, nur einmal nicht im Torwarteck. Die deutsche Torhüterin spielt mit Hand und Fuß und wird doch überlistet, Sophia Kleinherne führt den Abwehrkampf heroisch an und Klara Bühl hätte sich ein Tor verdient gehabt. Zu Einzelkritik (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Länder wollen für Kitas Geld und klare Ansagen vom Bund. 300 000 Betreuungsplätze fehlen. Im Infrastruktur-Sondervermögen hat der Bund vier Milliarden Euro für den Kita-Ausbau eingeplant. Aber erst vom nächsten Jahr an. Wie und wofür genau das Geld fließen soll? Unklar. Die Länder fordern schnelle Antworten. Zum Artikel

Alle Staaten sind rechtlich zum Klimaschutz verpflichtet. In einem Gutachten macht der Internationale Gerichtshof in Den Haag deutlich, dass der Klimaschutz für die Länder eine rechtliche Pflicht ist. Das dürfte den Weg ebnen für Schadenersatzklagen von Staaten gegen Staaten. Zum Artikel

Moskau und Kiew vereinbaren weiteren Gefangenenaustausch. Beide Seiten wollen 1 200 Kriegsgefangene übergeben, sagt der russische Chefunterhändler im Anschluss an Gespräche in Istanbul. Seinen Angaben zufolge sollen zudem entlang der Front weiter Schwerverletzte ausgetauscht werden. Kiew bestätigt die geplante Fortsetzung der Austausche, nennt aber keine konkreten Zahlen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

CSU will neues Personalpaket für Richterwahl. Der Koalitionsstreit über die geplatzte Richterwahl im Bundestag ist festgefahren. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann schlägt nun vor, den Streit über ein neues Personalpaket zu lösen. Mit seinem Vorschlag signalisiert Hoffmann erstmals Bereitschaft, auch den von der CDU/CSU nominierten Bundesarbeitsrichter Spinner zurückzuziehen. Zum Liveblog zur aktuellen Bundespolitik

Columbia Universität erzielt Einigung mit Trump-Regierung. Die Trump Regierung hatte der Elite-Universität vorgeworfen, Antisemitismus zu dulden, und blockierte 400 Millionen Dollar an Zuschüssen. Nun erklärt sich Columbia bereit, eine Strafe von 200 Millionen Dollar über drei Jahre hinweg zu zahlen. Im Gegenzug dazu will die Regierung Fördergelder im Wert von über 400 Millionen Dollar freigeben. Zum Liveblog zur aktuellen Politik in den USA

Trump soll in Epstein-Akten vorkommen. Der US-Präsident soll einer von vielen Prominenten sein, die in den Polizeiakten genannt werden. Hinweise auf konkrete strafrechtliche Vorwürfe sind aber nicht bekannt. Trump wurde offenbar im Mai von Justizministerin Bondi informiert, dass sein Name in den Ermittlungsakten auftaucht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen