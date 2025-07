Alles zum Fußball-EM

Deutschland zieht ins Halbfinale ein. Die Frauen-Nationalmannschaft gewinnt 6:5 im Elfmeterschießen gegen Frankreich, obwohl das Team von der 13. Minute an in Unterzahl spielen muss. Torhüterin Berger pariert zwei Elfmeter. Im Halbfinale trifft die Mannschaft von Trainer Wück am Mittwoch auf Spanien. Zum Artikel (SZ Plus)