EU will Frontex massiv ausbauen. Die Grenzschutz-Agentur soll in Krisenlagen helfen und Abschiebungen in ganz Europa planen und beschleunigen. Aber bekommt sie auch das nötige Geld dafür? Zum Artikel

Zschäpe soll bis mindestens 2035 in Haft bleiben. NSU-Mittäterin Beate Zschäpe wollte vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Das Oberlandesgericht München sagt Nein. Doch die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Zum Artikel

Schweizer Ex-Model wirft Trump öffentlich Vergewaltigung vor. Béatrice Keul hatte Donald Trump bereits sexuelle Übergriffe zur Last gelegt. Nun spricht sie erstmals öffentlich von einer Vergewaltigung. Zum Artikel

Brasiliens Wahlverlierer Bolsonaro droht ein Korruptionsverfahren. Gegen den unterlegenen ultrarechten Kandidaten der Liberalen Partei wird auch wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung ermittelt. Das könnte eng für ihn werden. Zum Artikel

EU warnt Mitgliedstaaten vor Klimakatastrophe. Nach dem Rekordsommer 2026 erklärt die EU-Kommission die Anpassung an den Klimawandel zur Maxime. Europa soll sich auf eine drei Grad wärmere Welt einstellen. Doch es ist schlecht vorbereitet. Zum Artikel

Finnland und Norwegen suchen das Gespräch mit Putin. Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr telefonieren europäische Spitzenpolitiker wieder mit dem Machthaber im Kreml. Viele Europäer sehen den Vorstoß skeptisch, Selenskij hingegen lobt ihn. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen