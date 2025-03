Krieg in der Ukraine London und Paris drängen auf Friedenstruppe – Berlin bremst. Die „Koalition der Willigen“ für Sicherheitsgarantien in der Ukraine nimmt Gestalt an. Doch in Deutschland überwiegen Bedenken, ob die Bundeswehr genügend Soldaten für den heiklen Einsatz hätte. Zum Artikel

Kämpfe in Kursk und in der Ukraine gehen unvermindert heftig weiter. Vor dem Telefonat zwischen Trump und Putin verstärkt Russland seine Angriffe auf die Ukraine. Wie die Frontlinie während einer Waffenruhe gesichert werden könnte, ist nur eine der Fragen, über die sich die Verhandlungsteams Gedanken machen müssen. Zum Artikel (SZ Plus)

Europa hat derzeit begrenzten Einfluss auf die Friedensverhandlungen. Wenn über die Ukraine gesprochen wird, möchte die EU mitreden. Aber sie muss sich zunächst auf höhere Militärhilfen einigen und sich damit einen Platz am Verhandlungstisch verdienen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Audi streicht bis zu 7500 Stellen. Jetzt fährt auch die VW-Tochter ein hartes Sparprogramm. Die Beschäftigten müssen finanzielle Einschnitte hinnehmen. Betroffen sind keine Arbeitsplätze in der Produktion, sondern vor allem in den Büros. Laut Audi-Zahlen waren in diesem Bereich zuletzt rund 30 000 Menschen beschäftigt. Dafür gibt es eine Jobgarantie bis 2033. Zum Artikel (SZ Plus)

Neue Töne von Aiwanger nach Krisentreffen von CSU und Freien Wählern. Söder verspricht, dass Bayern dem Schuldenpaket im Bundesrat zustimmen wird – die Freien Wähler haben sich allerdings bisher dagegen ausgesprochen. Doch jetzt scheint Parteichef Aiwanger umzuschwenken: Er sehe „eh keine Chance“ das Milliarden-Schuldenpaket von Union und SPD aufzuhalten, sagt er laut einem Medienbericht. Zum Artikel

Schwache Konjunktur: OECD senkt Wachstumsprognose für Deutschland. Die Industrieländer-Organisation hat die ohnehin schon schlechten Wachstumsaussichten erneut nach unten korrigiert. Erst von 2026 an könnte es nach Meinung von Experten wieder besser laufen. Zum Artikel

Gericht möchte Prozess gegen „Querdenken“-Gründer Ballweg einstellen. Die Richter sehen keinen hinreichenden Nachweis, dass Ballweg Spendengelder für private Zwecke verwendet habe. Auch beim Vorwurf der Steuerhinterziehung sei ihm kein Vorsatz nachweisbar. Die Staatsanwaltschaft aber will die Verhandlung fortsetzen, die seit Oktober in Stuttgart läuft. Zum Artikel (SZ Plus)

Studie zum Bürgergeld: Zu viel Geld für die Verwaltung in Jobcentern. Die Sozialleistung habe mehrere Schwächen, heißt es in einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung: Die Kosten für die Verwaltung des Bürgergelds in den Jobcentern seien höher als die der Arbeitsförderung selbst. Das System müsse außerdem insgesamt einfacher und transparenter werden. Der designierte Kanzler Merz hatte eine radikale Reform des Bürgergelds angekündigt. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war