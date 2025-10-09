Neue Details zur Einigung von Israel und der Hamas. Nachdem sich die Hamas und Israel auf die erste Phase des Waffenstillstands geeinigt haben, jubeln die Menschen in Gaza und in Israel. Die Hamas soll schon an diesem Wochenende damit beginnen, 20 lebende Geiseln und die sterblichen Überreste von 28 weiteren Menschen zu übergeben. Viele Punkte sind noch offen, Israels rechtsextreme Parteien wollen aber offenbar kein Veto gegen den Friedensplan einlegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Norwegen in der Bredouille wegen Friedensnobelpreis. Während die Welt noch rätselt, wer wohl an diesem Freitag den Friedensnobelpreis bekommt, ist für Donald Trump schon klar, wer ihn unbedingt verdient. Er selbst. Trump will sieben Kriege dauerhaft befriedet haben. Norwegen befürchtet, dass Trump das Land mit höheren Zöllen bestrafen könnte, falls das Nobelkomitee ihn nicht auszeichnet. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Koalition einigt sich auf Bürgergeld-Reform. Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf eine Reform des Bürgergelds mit schärferen Regeln geeinigt. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einem Koalitionsausschuss in Berlin mit. Die geplante neue Grundsicherung soll das Bürgergeld ersetzen und Arbeitslose mehr als bisher in die Pflicht nehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

Literaturnobelpreis geht an László Krasznahorkai. Der ungarische Schriftsteller bekomme den wichtigsten literarischen Preis der Welt für sein visionäres Werk, wie die Schwedische Akademie in Stockholm mitteilte. Seine Romane wie „Satanstango“ und „Melancholie des Widerstands“ zeigen Apokalypsen im Alltag, sein jüngster Roman „Herrscht 07769“ spielt in Deutschland, in Thüringen. Zum Artikel (SZ Plus)

Europäisches Parlament: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission scheitern. Weder für den Antrag der rechten PfE-Fraktion noch für den Antrag aus dem linken Lager gab es genug Stimmen. Eine ausreichende Mehrheit für die Anträge galt von vornherein als unwahrscheinlich. Zum Artikel

Der Papst fordert eine „radikale Parteinahme für die Schwächsten“. Der Vatikan hat das erste Lehrschreiben von Papst Leo XIV. veröffentlicht. Darin übernimmt der Pontifex die Kapitalismuskritik seines Vorgängers Franziskus und blickt besorgt auf die USA. Zum Artikel (SZ Plus)

Für Impfschäden während der Pandemie haftet der Staat. Die Corona-Impfkampagne gilt als hoheitliche Aufgabe. Deshalb können Ärzte wegen möglicher Fehler nicht auf Schadenersatz verklagt werden, urteilt der Bundesgerichtshof. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages