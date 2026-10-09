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SZ am AbendNachrichten vom 9. Oktober 2026

Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an die südafrikanische Juristin Navanethem „Navi“ Pillay.
Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an die südafrikanische Juristin Navanethem „Navi“ Pillay.
Foto: Wikus de Wet/AFP

Was heute wichtig war.

Von Carim Soliman

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Was heute wichtig war

Südafrikanische Juristin erhält Friedensnobelpreis. Navanethem Pillay habe maßgeblich dazu beigetragen, dass Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Zum Artikel

  • MEINUNG Dies ist eine Ohrfeige für Trump und seinesgleichen
  • Das sind die diesjährigen Nobelpreisträger

Harsche Kritik am Putin-Besuch von Altkanzler Schröder. Der frühere Bundeskanzler soll während seiner jüngsten Moskau-Reise eine spontane Einladung vom Kremlchef erhalten haben. Die Reaktion deutscher Politiker: „eine Schande“. Zum Artikel

USA verhängen Sanktionen gegen Internationalen Strafgerichtshof. Außenminister Marco Rubio droht, alle Mitarbeitenden des Gerichtshofs wirtschaftlich zu sanktionieren, sollten sie nicht kündigen. Bisher gelten Sanktionen nur für einzelne Richter. Zum Artikel

Menschenkette verhindert Teilnahme von AfD-Landtagsvizepräsident an Halle-Gedenkfeier. Hans-Thomas Tillschneider gilt selbst für den als rechtsextrem eingestuften AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt als radikal. Er erhielt keinen Zutritt zum Gelände der Synagoge in Halle, wo ein rechtsextremer Attentäter 2019 Juden ermorden wollte. Zum Artikel

Livestream soll US-Militärhinrichtung zeigen. Laut US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll die Erschießung eines verurteilten Attentäters im Dezember zur Abschreckung in Echtzeit übertragen werden. Zum Artikel

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