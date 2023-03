Von Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

Fridays for Future mit neuen Freunden gegen die FDP. Die Klimabewegung ruft wieder zum weltweiten Streik auf und versucht, an die Erfolge vor der Pandemie anzuknüpfen. Doch mittlerweile konkurriert die Klimakrise mit anderen schwerwiegenden Problemen. Um aus der Defensive zu kommen, tun sie sich auf der Straße mit Verdi zusammen. Ein gemeinsames Feindbild ist schon gefunden: Verkehrsminister Wissing von der FDP, der mehr Autobahnen bauen will und das Verbrenner-Aus auf EU-Ebene torpediert. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz trifft Biden in Washington. Der Bundeskanzler fliegt zu einem Gespräch mit dem Präsidenten in die USA. Ohne Tamtam, ohne Presse. Es wird um Waffenlieferungen an die Ukraine, den Munitionsmangel dort und eine politische Strategie im Umgang mit Russland gehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bericht zeigt chinesischen Einfluss auf Wahlen in Kanada. Eine Reihe von Enthüllungen steht beispielhaft für chinesische Einflussversuche weltweit. Mit verdeckten Spenden, der Mobilisierung chinesischer Studenten und der Verleumdung missliebiger Kandidaten versucht Peking, Einfluss zunehmen. Auch deutsche Sicherheitsbehörden sind in Alarmbereitschaft. Hierzulande beeinflusst China das Stimmungsbild besonders über enge wirtschaftliche Beziehungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Berliner CDU will mit der SPD koalieren. Spitzenkandidat Wegner hat seiner Partei Gespräche mit den Sozialdemokraten vorgeschlagen. Der CDU-Landesvorstand hat zugestimmt. Damit steht einer großen Koalition in der Hauptstadt nicht mehr viel im Weg. Bereits in der kommenden Woche sollen die Koalitionsverhandlungen beginnen. Zum Artikel

Bundestag verschärft Zugangsregeln. Das Parlament soll durch strengere Kontrollen besser geschützt werden. Damit reagiert der Ältestenrat unter anderem auf die Festnahme einer früheren AfD-Abgeordneten bei einer Reichsbürger-Razzia im Dezember. In Zukunft sind Abgeordnete verpflichtet, ihre Ausweise am Eingang der Bundestagsgebäude zu zeigen. Auch das Anmeldeverfahren für Gäste wird verschärft. Zum Artikel

