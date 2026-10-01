Nach Fregatten-Aus: Werft fordert 4,7 Milliarden Schadenersatz. Noch ist Verteidigungsminister Pistorius der beliebteste Politiker des Landes. Aber dass er den Bau des größten Kriegsschiffs der Marine stoppte, hat vielleicht ein teures Nachspiel. Anwalt Gauweiler fordert im Namen der Werft eine enorme Summe. Zum Artikel

Merz stoppt die Zuckersteuer und provoziert neue Fliehkräfte. Durch die jüngsten Wahlergebnisse haben sich die Machtverhältnisse innerhalb von Union und SPD verschoben: Merz und Klingbeil sind geschwächt, Ministerpräsidenten und Fraktionen gewinnen an Einfluss. Bei Pflege, Rente und Haushalt drohen schwere Konflikte. Zum Artikel

Berlin: SPD, Grüne und Linke nähern sich vorsichtig an.Grüne und SPD fordern klare Abgrenzungen zu Antisemitismus, Rassismus und organisierter Kriminalität als Grundvoraussetzung für Sondierungsgespräche. SPD-Chef Krach erwartet einen „steinigen Weg“ zur Regierungsbildung. Zum Artikel

MEINUNG Wenn die Linke jetzt noch das Vermitteln lernen würde

Wie konnte Christa Pike zwei Hinrichtungsversuche überleben? Die zum Tode verurteilte US-Amerikanerin überlebt zwei Injektionen mit dem Todesmedikament Pentobarbital in Tennessee und wird ins Krankenhaus gebracht. Behörden nennen den Vorfall „einzigartig und beispiellos“. Gouverneur Lee ordnet eine externe Überprüfung des Falls an. Zum Artikel

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