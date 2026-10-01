Was heute wichtig war
Nach Fregatten-Aus: Werft fordert 4,7 Milliarden Schadenersatz. Noch ist Verteidigungsminister Pistorius der beliebteste Politiker des Landes. Aber dass er den Bau des größten Kriegsschiffs der Marine stoppte, hat vielleicht ein teures Nachspiel. Anwalt Gauweiler fordert im Namen der Werft eine enorme Summe. Zum Artikel
Merz stoppt die Zuckersteuer und provoziert neue Fliehkräfte. Durch die jüngsten Wahlergebnisse haben sich die Machtverhältnisse innerhalb von Union und SPD verschoben: Merz und Klingbeil sind geschwächt, Ministerpräsidenten und Fraktionen gewinnen an Einfluss. Bei Pflege, Rente und Haushalt drohen schwere Konflikte. Zum Artikel
- MEINUNG Die Politik ist auf eine emotionale Goldader gestoßen und macht nichts daraus
- Debatte Gesucht: Kanzler der Einheit
Berlin: SPD, Grüne und Linke nähern sich vorsichtig an.Grüne und SPD fordern klare Abgrenzungen zu Antisemitismus, Rassismus und organisierter Kriminalität als Grundvoraussetzung für Sondierungsgespräche. SPD-Chef Krach erwartet einen „steinigen Weg“ zur Regierungsbildung. Zum Artikel
Wie konnte Christa Pike zwei Hinrichtungsversuche überleben? Die zum Tode verurteilte US-Amerikanerin überlebt zwei Injektionen mit dem Todesmedikament Pentobarbital in Tennessee und wird ins Krankenhaus gebracht. Behörden nennen den Vorfall „einzigartig und beispiellos“. Gouverneur Lee ordnet eine externe Überprüfung des Falls an. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen des Tages:
Was heute sonst noch wichtig war
- München: Büros in Wohnungen umwandeln: Studie sieht weniger Potenzial als Oberbürgermeister Krause
- Studie: Die größte Angst der Deutschen ist die Inflation
- Nationalteam Portugal: Nach Zwist mit Nationaltrainer: Ronaldo flieht im Privatjet
- Katholische Kirche: Bischöfe warnen vor Regierungsbeteiligung der AfD