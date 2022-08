Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EM-Finale: Deutschland verliert in der Verlängerung gegen England. Im tosenden Wembley-Stadion muss die deutsche Auswahl den kurzfristigen Ausfall von Kapitänin Popp verkraften und kassiert in der 110. Minute den entscheidenden Gegentreffer zur 2:1-Niederlage. Das Finale ist geprägt von Zweikämpfen und mindestens einer strittigen Elfmeterszene, als eine Engländerin den Ball im Strafraum mit dem ausgestreckten Arm berührt. Die Schiedsrichterin und der Video-Assistent sehen aber erstaunlicherweise kein strafbares Handspiel. Zum Artikel

Energiestreit in der Regierung immer heftiger. Angst vor dem Blackout im Winter: Grüne und FDP geraten bei längeren AKW-Laufzeiten und Plänen zum Gassparen aneinander und lassen tiefe Risse in der Ampelkoalition erkennen. Während FDP-Chef Lindner einen mehrjährigen Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke fordert, lehnen die Grünen dies strikt ab. Zum Artikel

Coronavirus: Einigung zum Infektionsschutzgesetz steht offenbar bevor. Erwartet wird, dass SPD-Gesundheitsminister Lauterbach und FDP-Justizminister Buschmann in dieser Woche nach zähen Verhandlungen einen Kompromiss für den Herbst präsentieren. Darin, so ist zu hören, ist die Maskenpflicht in Innenräumen wohl vorgesehen und Schulschließungen werden ausgeschlossen sein. Zum Artikel

Kosovo verschiebt umstrittene neue Einreiseregeln um einen Monat. In der Krisenregion gibt es neue Spannungen: Militante Serben errichten im Norden des Kosovo Barrikaden, Unbekannte schießen in Richtung von Polizisten. Die Regierung macht Serbien für "aggressive Handlungen" verantwortlich. In der Nacht lenkt sie aber ein. Zum Artikel

Ruhe nach dem Sturm in Italien. Mit dem Regierungssturz in Rom kehrte die Angst vor dem alten Chaos-Land im Süden Europas zurück. Doch Italien hört nicht auf, die Welt zu verblüffen: Mario Draghi arbeitet noch besser als zuvor, und die Finanzmärkte sind gelassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Star-Trek-Schauspielerin Nichols mit 89 Jahren gestorben. Nichelle Nichols war als Lieutenant Uhura eine der ersten schwarzen Frauen, die eine große Rolle in einer US-Fernsehserie spielte. Ihr Kuss mit ihrem Kollegen Shatner alias Captain Kirk 1968 gilt weithin als Erster zwischen einer Schwarzen und einem Weißen in der US-Fernsehgeschichte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Vereinte Nationen - Schwierige Verhandlungen über Atomwaffensperrvertrag beginnen. Das Abkommen gilt als Garant dafür, Kriege zwischen den Atommächten zu vermeiden. Bei dem Treffen in den USA, zu dem auch Bundesaußenministerin Baerbock erwartet wird, geht es nicht nur um den Krieg in der Ukraine, sondern auch um die Atomprogramme in Iran und Nordkorea. Ein gemeinsames, per Konsens verabschiedetes Abschlussdokument gilt US-Diplomaten zufolge als äußerst ambitioniert. Zum Artikel (SZ Plus)

Das Hilfssystem für Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland gerät ins Stocken. Immer mehr Kommunen, Landkreise oder Bundesländer verhängen einen Aufnahmestopp. Das trifft selbst Familien, die eigentlich eine Unterkunft gefunden haben. Zwar dürfen sich Ukrainer mit ihrem Visum zunächst frei in Deutschland bewegen und wohnen, wo sie wollen. Sozialhilfe aber erhalten sie längst nicht mehr überall. Zum Artikel

Finnland debattiert über einen Visum-Stopp für Russen. In Helsinki shoppen, während in Cherson die Bomben fallen? Seit zwei Wochen strömen wieder russische Touristen über die finnische Grenze. Nun sprechen sich mehrere Fraktionschefs dafür aus, die Visavergabe an russische Staatsbürger zu beschränken. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Knuspriger Retter. Unter den Lebensmitteln gilt der Müsliriegel nur als unscheinbarer Pausen- und Magenfüller. Bei der Rettung von zwei Wanderern in Neuseeland wurde er nun zum Helden. Zum Artikel