Le Pen darf kandidieren. Das Pariser Berufungsgericht verringert ihre Strafe. Nun kann die Fraktionschefin des rechtsextremen „Rassemblement National“ an der französischen Präsidentschaftswahl teilnehmen. Doch ein Wahlkampf mit Fußfessel könnte schwierig werden. Zum Artikel

AfD-Europapartei könnte bald Parteienstatus verlieren. Das EU-Parlament beantragt eine formelle Werteprüfung von „Europa der souveränen Nationen“ wegen möglicher Verstöße gegen europäische Grundwerte. Bei einer Deregistrierung würde der Parteienverbund den Zugang zu etwa zwei Millionen Euro jährlicher staatlicher Finanzierung verlieren. Zum Artikel

Krankenkassen: Lange Ausfälle sind größte Kostentreiber. Die schwarz-rote Koalition will Krankschreibungen erschweren. Doch Daten von Krankenkassen legen nahe, dass dies am eigentlichen Kostentreiber vorbeigeht. Selbst der CDU-Arbeitnehmerflügel warnt, schärfere Vorschriften könnten nach hinten losgehen. Zum Artikel

CDU und SPD uneins über Pläne zum Elterngeld. Der Reformentwurf der Familienministerin ist kaum in der Welt, schon lehnt die SPD ihn ab: Sie will keine Kürzung des Elterngelds. Dabei geht es Prien auch um mehr Gleichberechtigung. Die Reform soll erst ab November 2027 gelten und würde die „Vätermonate“ von zwei auf drei erhöhen. Zum Artikel

Britischer Rechtspopulist Farage legt Mandat nieder und will erneut antreten. Der Oppositionschef geriet nach einer Recherche zu unangemeldeten Spenden von fünf Millionen Pfund unter Korruptionsverdacht - und weist die Vorwürfe zurück. Gute Chancen auf ein Comeback dürfte er ohnehin haben. Seine Partei „Reform UK“ dominiert seit mehr als einem Jahr die Umfragen. Zum Artikel

NSU-Dokuzentrum vor dem Aus. Die Bundesregierung wollte die Verbrechen der Terrorgruppe an einem Erinnerungsort aufarbeiten. Doch im Haushaltsentwurf für 2027 sind keine Mittel mehr dafür vorgesehen. Die Grünen sprechen von einem „fatalen Signal“. Zum Artikel

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Fußball-WM 2026

Nach dem Big Bang des Weltfußballs. Auch wenn die Belgier die Amerikaner aus der WM rausgekickt haben: Zurück bleibt ein ramponierter Weltfußball. Es kostete Trump einen Anruf, um die Welt des Sports zu beschädigen. Mal sehen, wie schnell sie sich davon wieder erholen wird. Zum Artikel

Wer beerbt Neuer zwischen den Pfosten? Wenn Jürgen Klopp als Bundestrainer übernimmt, ist eine Frage so ungeklärt wie vielleicht noch nie in der DFB-Geschichte: Wer wird im deutschen Tor stehen? Zwei überraschende Favoriten deuten sich an. Zum Artikel