Was heute wichtig ist Frankreich will Palästina als Staat anerkennen. Präsident Macron kündigt an, dies im September vor der UN-Generalversammlung tun zu wollen. Auf X schreibt er, Frankreich bleibe mit diesem Beschluss „seinem historischen Engagement für einen gerechten und dauerhaften Frieden in Nahost treu“. Israels Premierminister Netanjahu reagiert empört. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz spricht mit Selenskij über Gesetz zu Antikorruptionsbehörden. Der Bundeskanzler lässt sich vom ukrainischen Präsidenten über dessen neuen Gesetzentwurf informieren – und bietet an, ihn zu begutachten. Auch der britische Premier Starmer schaltet sich ein. An dem umstrittenen Gesetz gibt es viel Kritik – sowohl in der Ukraine als auch international. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Wrestling-Legende Hulk Hogan ist tot. Er war das Gesicht des US-Wrestlings und Teil der US-amerikanischen Popkultur der 1980er-Jahre. Noch Anfang des Jahres stand Hogan im Ring. Nun ist er an einem Herzinfarkt gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach GDL-Tarifabschluss: Lokführer wollen gar nicht weniger arbeiten. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat 2024 das Land lahmgelegt, weil sie bei der Deutschen Bahn die 35-Stunden-Woche durchsetzen wollte. Im anschließend erzielten Tarifabschluss ist ein Optionsmodell vorgesehen, mit dem Arbeitnehmer über ihre Wochenarbeitszeit entscheiden können. Eine Auswertung, die der SZ vorliegt, zeigt: Mehr als 90 Prozent der Vollzeit-Schichtarbeitenden arbeiten länger, als sie müssten, und entscheiden sich für mehr Geld. Zum Artikel (SZ Plus)

Intel gibt Pläne für Fabrik in Deutschland auf. Im vergangenen Jahr hatte der Chiphersteller den Bau des Werks in Magdeburg um zwei Jahre verschoben. Nun kommt das endgültige Aus. Geplante Projekte in Deutschland und Polen sollen nicht weiter vorangetrieben werden, um die Produktionskapazitäten zu optimieren. Weitere Details wurden nicht genannt. Zum Artikel

Skandal im Landtag: Hakenkreuz auf Stimmzettel geschmiert. Die AfD beantragt eine geheime Abstimmung im Landtag von Baden-Württemberg. Ein Stimmzettel wird mit einem Hakenkreuz beschmiert - von wem ist unklar. Die Landtagspräsidentin sagt, sie sei angewidert. Die Verwendung verfassungsfeindlicher Zeichen sei eine Straftat. Zum Artikel

Tour de France: Lipowitz muss leiden – und verliert Zeit. Die Königsetappe der Tour mit 5500 Höhenmetern entwickelt sich zu einem Schachspiel auf Rädern. Der Deutsche Florian Lipowitz attackiert – und wird am Schlussanstieg dafür bestraft. Tadej Pogacar baut seinen Vorsprung im Gesamtklassement aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen