Von Philipp Saul

Frankfurt wählt Oberbürgermeister Feldmann ab. Nach Korruptionsvorwürfen, peinlichen Ausrutschern und sexistischen Sprüchen des 64-Jährigen stimmen mehr als 95 Prozent der Wähler für die Abwahl. Auch das nötige Quorum von 30 Prozent der Wahlberechtigten wird erfüllt. Feldmann räumt seine Niederlage ein und bleibt noch bis Freitag im Amt, wenn das endgültige Ergebnis bekanntgegeben wird. Dann wird innerhalb von vier Monaten ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Feldmann hat Frankfurt blamiert und politisch gelähmt (SZ Plus)

Weltklimakonferenz: Beratungen auf höchster Ebene beginnen. Im ägyptischen Scharm el-Scheich werden Dutzende Staats- und Regierungschefs erwartet. Bundeskanzler Scholz will an diesem Montag eine kurze Rede halten. Die Bundesregierung warnt zum Beginn der Weltklimakonferenz eindringlich vor einem Versagen im Kampf gegen die Erderwärmung. Sie fürchtet, dass der russische Angriffskrieg die Bemühungen schwächt. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: Behörden bereiten Evakuierungsplan für Kiew vor. Die Einwohner der ukrainischen Hauptstadt sollten darauf vorbereitet sein, die Stadt zu verlassen, wenn es zu einem totalen Stromausfall kommt. In der Region Cherson dauern die schweren Kämpfe an. Zum Liveblog

EXKLUSIV Geflüchtete Kinder lernen in Regelklassen mehr als in Willkommensklassen. In einer Studie des RWI-Instituts für Wirtschaftsforschung unter Fünftklässlern in Hamburg zeigt sich, dass geflüchtete Kinder, die zuvor eine Regelklasse besucht hatten, deutlich bessere Ergebnisse erzielten als Kinder aus Willkommensklassen, vor allem in Mathematik und Deutsch. Kinder aus einer Regelklasse gingen der Studie zufolge zudem öfter aufs Gymnasium. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-Bundesliga: Freiburg gewinnt gegen Köln. Dass die Freiburger gerade die beste Saison ihrer Geschichte spielen, sieht man ihrem Spiel diesmal nicht an. Dennoch gewinnen sie dank Jeong und Gregoritsch mit 2:0 und sind den Bayern auf den Fersen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: