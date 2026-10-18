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SZ am AbendNachrichten vom 18. Oktober 2026

Lesezeit: 1 Min.

Eine Gruppe von Randalierern war ins Rathaus von Limoges eingedrungen und hatte jenes Feuer gelegt, das das Gebäude zerstörte.
Eine Gruppe von Randalierern war ins Rathaus von Limoges eingedrungen und hatte jenes Feuer gelegt, das das Gebäude zerstörte.
Foto: Pascal Lachenaud/AFP via dpa

Was heute wichtig war.

Von Julia Bergmann

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Was heute wichtig war

Eskalierte Gewalt schockiert Frankreich. Bei einem landesweiten Protesttag in Frankreich gegen hohe Lebenshaltungskosten demonstrierten Hunderttausende zunächst friedlich, dann gibt es Ausschreitungen. Rathäuser werden gestürmt, Gebäude angezündet, Geschäfte geplündert. 1200 Menschen wurden festgenommen und 150 Polizisten und Gendarmen verletzt. Zum Artikel

  • MEINUNG Diese Gewaltexzesse nützen nur den extremen Parteien
  • Bilder einer Eskalation

Koalitionsverhandlungen in Berlin: CDU warnt vor Rot-Grün-Rot. CDU und CSU reagieren mit scharfen Attacken auf die Pläne von Linken, Grünen und SPD in Berlin. Dahinter steckt echte Empörung und die Befürchtung, dass ein Linksbündnis in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern eine neue Machtoption für SPD, Grüne und Linke auch im Bund eröffnen könnte.
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Deutschlandtag der Jungen Union: Delegierter fordert Rücktritt von Merz. Der Bundeskanzler solle sein Amt aufgeben, fordert ein Delegierter. Merz übergeht die Forderung und verweist auf Fortschritte bei der Rentenreform. Er grenzte die CDU scharf von der AfD ab. Zum Artikel

Sicherheitsvorfall am Flughafen Leipzig. Ein Auto hat in der Nacht auf Sonntag offenbar den Sicherheitszaun des Leipziger Flughafens durchbrochen. Die Polizei hat bislang keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Zum Artikel

Tote und Verletzte bei Großbrand in Militärbasis. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer auf dem Militärstützpunkt in Kanada kam und wie viele Menschen verletzt oder getötet wurden. Der Verteidigungsminister spricht von einem „sehr tragischen Vorfall“. Zum Artikel

BASF und Evonik: Die Gewerkschaft ist für die Riesenfusion, die Politik dagegen. Der weltweit größte Chemiekonzern BASF möchte den Essener Rivalen Evonik kaufen. Die NRW-Landesregierung lehnt das ab, sie fürchtet ein halbes Jahr vor der Landtagswahl um die Jobs bei dem Spezialchemiehersteller. Doch der Chef der zuständigen Gewerkschaft zeigt sich überraschend offen. Zum Artikel

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