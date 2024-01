China: Immobilienkonzern Evergrande wird aufgelöstDas skandalgeschüttelte Unternehmen wird auf Weisung eines Gerichts in Hongkong abgewickelt. Am Ende entscheidet wohl Präsident Xi Jinping, ob die Gläubiger ihr Geld je wiedersehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel: UNWRA-Mitarbeiter sollen an Entführungen beteiligt gewesen sein. Israel lässt Details über Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks durchsickern, die am Terror der Hamas beteiligt gewesen sein sollen. Das Hilfswerk befürchtet, in Gaza bald nicht mehr ausreichend helfen zu können, weil unter anderem die USA, Großbritannien und Deutschland die Zahlungen an die UNRWA zumindest vorübergehend eingestellt haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Orbán drohen Strafmaßnahmen der EU. Bei den 27 europäischen Staats- und Regierungschefs, die am Donnerstag zum Gipfeltreffen nach Brüssel reisen, steigt die Wut auf den ungarischen Ministerpräsidenten. Sollte er erneut die Hilfe für die Ukraine weiter blockieren, könnte ihm das Stimmrecht im Europäischen Rat entzogen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutlich mehr Falschgeld im Umlauf. Im vergangenen Jahr stellten Handel, Polizei und Banken mehr als eine halbe Million gefälschter Scheine sicher. Rund ein Dutzend betrügerischer Geschäfte mit Luxuswaren wie Schmuck, Goldbarren, Uhren und Autos hätten dazu geführt, dass die Schadenssumme durch Falschgeld im Jahr 2023 um 90 Prozent höher ausgefallen sei als im Vorjahr. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig war