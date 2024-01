Was heute wichtig war

Fünf Tote bei Flugzeugkollision an Flughafen in Tokio. Der A350 der Japan Airlines ist bei der Landung mit einem kleineren Flugzeug der Küstenwache kollidiert. Die Insassen der Passagiermaschine überleben alle, die Menschen in der wesentlich kleineren Maschine kommen ums Leben, nur der Pilot wird schwer verletzt gerettet. Er sollte Material in das Erdbebengebiet an der Westküste Japans bringen. Zum Artikel