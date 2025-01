Flugzeug bei Washington, D.C., abgestürzt - Ausmaß unklar. Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft American Airlines ist im Landeanflug auf den Reagan National Airport mit einem Militärhubschrauber zusammengestoßen und in den Potomac River gestürzt. 60 Passagiere und vier Crewmitglieder sollen an Bord gewesen sein. Der Hauptstadtflughafen ist gesperrt. Rettungsmannschaften sind mit Tauchern im Einsatz. Zum Artikel

Al-Scharaa zum Übergangspräsidenten Syriens ernannt. Der Anführer der sunnitisch-islamistischen Organisation Hayat Tahrir al-Scham (HTS) soll vorübergehend die Aufgaben des Staatschefs übernehmen. Die Hamas übermittelt Israel eine Liste mit den Namen der Gefangenen, die an diesem Donnerstag freikommen sollen. Neben drei Israelis, von denen zwei auch deutsche Pässe haben, werden offenbar auch fünf Thailänder übergeben. Zum Liveblog

EXKLUSIV Klimaschutz: Umwelthilfe stellt Vollstreckungsantrag gegen Bundesrepublik. Der Naturschutzverband will vor Gericht erzwingen, dass die Bundesregierung ein Urteil zum Klimaschutz umsetzt. Demnach droht ein Zwangsgeld von 10 000 Euro, wenn sie nicht bis September die Land- und Forstnutzung so anpasst, dass mehr CO₂ gebunden wird. Zum Artikel (SZ Plus)

TV-Moderator Max Schautzer ist tot. Der einstige Showmaster moderierte ab Mitte der 1980er-Jahre unter anderem die von ihm konzipierte Sendung „Pleiten, Pech und Pannen“. Er wurde 84 Jahre alt. Zum Artikel

Kovac wird BVB-Trainer. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Ricken. Kovac tritt die Nachfolge des entlassenen Sahin an. Angeblich soll der frühere Trainer des FC Bayern einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Zum Artikel

Leverkusen direkt im CL-Achtelfinale, FC Bayern und BVB müssen in die Play-offs. München und Dortmund besiegen Bratislava und Donezk jeweils mit 3:1, verpassen aber den Sprung unter die besten acht der Champions-League-Vorrunde. Der FC Bayern trifft in den Play-offs nun auf Celtic Glasgow oder Manchester City, der BVB auf Sporting Lissabon oder Club Brügge. Leverkusen steht als einziges deutsches Team schon sicher im Achtelfinale. Zum Artikel (SZ Plus)

Handballer scheitern dramatisch an Portugal. In einem spannenden WM-Viertelfinale beginnen die Deutschen sechs Minuten lang ohne Treffer, retten sich dann aber in die Verlängerung – doch den Portugiesen gelingt in den letzten Sekunden der entscheidende Wurf. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Nach der Migrationsdebatte

Scholz: Ich kann Merz nicht mehr trauen. Die Union habe „bewusst kalkuliert hingenommen“, dass die AfD ihrem Antrag zustimme, sagt der Bundeskanzler in der ARD-Sendung „Maischberger“, wo er sich zu den Ereignissen des Tages äußert. Den mithilfe der AfD beschlossenen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik nennt Scholz in der Sendung einen „Tabubruch“. Zum Liveblog

Welche Abgeordneten für und gegen den Antrag der Union gestimmt haben. Alle an der Abstimmung teilnehmenden SPD-Abgeordneten votierten geschlossen mit Nein, genauso wie die anwesenden Grünen-Vertreter und die von der Linkspartei. Die acht anwesenden Abgeordneten des BSW enthielten sich. Bei der FDP votierten 80 der 82 anwesenden Abgeordneten mit Ja. Nur eine Unions-Abgeordnete stimmt mit Nein. Zum Artikel

Sozialdemokraten und Grüne nach der Migrations-Abstimmung in Schockstarre. Einige können sich keine Koalition unter einem Kanzler Merz mehr vorstellen. Der Vorwurf des Wortbruchs steht im Raum. Auch habe Merz nie ein Verhandlungsangebot an die SPD gemacht. Das alles sowie das Vorlegen juristisch kaum umsetzbarer Vorschläge: Das disqualifiziere ihn als Kanzler, finden einige in der SPD. Auch bei den Grünen ist man fassungslos. Zum Artikel (SZ Plus)