Was heute wichtig war

Flugzeug mit 242 Menschen in Indien abgestürzt. In der indischen Stadt Ahmedabad verunglückt die Maschine der Air India nahe dem Flughafen und stürzt in ein Wohngebiet. Sie war unterwegs nach London. Mindestens 204 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die Unglücksursache ist noch unklar. Zum Artikel (SZ Plus)