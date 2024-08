61 Tote nach Flugzeugabsturz in Brasilien. Ein Flugzeug stürzt auf dem Weg nach São Paulo in der Stadt Vinhedo ab. Von Passagieren und Besatzungsmitgliedern überlebt niemand. Berichten zufolge fällt die Maschine in eine Wohnsiedlung, weitere Verletzte gebe es aber nicht. Der Grund für den Absturz ist bislang nicht bekannt. Zum Artikel

Hamas meldet Dutzende Tote bei israelischem Angriff auf Schule. In dem Gebäude in der Stadt Gaza haben sich nach palästinensischen Angaben Vertriebene aufgehalten. Dem israelischen Militär zufolge galt der Angriff einem Kommando- und Kontrollzentrum der Terrororganisation Hamas. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Internationale Atomenergie-Behörde warnt vor Gefahren für russisches AKW Kursk. Die Anlage befindet sich in der Region, in die ukrainische Soldaten vor einigen Tagen vorgestoßen sind. IAEA-Chef Grossi ruft beide Seiten auf, sich an die Regeln für nukleare Sicherheit in Konfliktgebieten zu halten. Bisher ist unklar, ob der ukrainische Vormarsch auf das AKW zielt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Macron muss Frankreich nach den Sommerspielen aus der Blockade führen. Für die Olympischen Spiele hatte der französische Präsident seinem Land eine politische Pause verordnet. Doch wenn sie am Sonntag enden, muss er sich wieder mit dem blockierten Parlament und der Suche nach einem Premierminister beschäftigen. Offenbar spielt er mit dem Gedanken, eine große Koalition von den Républicains über seine Partei Renaissance bis zu den Sozialdemokraten und den Grünen zu bilden. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung will sich häufiger an Rüstungsunternehmen beteiligen. In Zeiten der Kriegsbedrohung durch Russland will die Ampel-Regierung die Produktion von Waffen und Kriegsgerät ausweiten und bei Rüstungsunternehmen einsteigen. Im September soll das Kabinett über die neue nationale Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie entscheiden. Wichtige Details müssen allerdings vorher mit Finanzminister Lindner abgestimmt werden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Alles Wichtige zu den Olympischen Spielen

Varfolomeev turnt zu Gold in Rhythmischer Sportgymnastik. Die 17-Jährige gewinnt den Mehrkampf und holt als erste Deutsche überhaupt die Goldmedaille in diesem Sport. "Das bedeutet mir alles", sagt sie. Die deutsche Mehrkampfmeisterin Kolosov verpasst Bronze knapp. Zum Artikel (SZ Plus)

Kugelstoßerin Ogunleye gewinnt Gold, Sprinterinnen laufen zu Bronze. Die 25-Jährige sichert sich mit einer Weite von 20,00 Metern im letzten Versuch den Olympiasieg. Die Frauen-Staffel feiert den dritten Platz über 4x100 Meter, muss allerdings zwischenzeitlich eine Disqualifikation fürchten, weil eine Läuferin bei der Übergabe des Staffelstabs bedrohlich weit auf die Nebenbahn gerät. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Handballer ziehen ins Finale ein. Im Halbfinale gegen Spanien leistet sich das deutsche Team beim 25:24 einen nervösen Auftritt - kommt dank des herausragenden Torwarts Wolff aber doch ins Endspiel. Dort wollen die Spieler am Sonntag "Geschichte schreiben". Zum Artikel (SZ Plus)

Das bringt Olympia am Samstag. Das Duo Ehlers/Wickler steht im Beachvolleyball-Finale. Die deutschen Basketballer wollen ihren Trainer Herbert mit einer Bronze-Medaille verabschieden. Ebenfalls um Bronze spielen die Tischtennis-Frauen gegen Südkorea. Der Kenianer Kipchoge will als erster Läufer dreimal in Folge Marathon-Olympiasieger werden. Zum Artikel

Die Olympischen Spiele gehen zu Ende. Das Verschwitzte mit dem Erhabenen in Berührung bringen, das war die waghalsige Idee dieser Olympischen Spiele. Und klar, es gab Störgeräusche, aber es bleibt das Gefühl, dass der Mensch doch ein wenig fliegen kann, selbst in dieser schwer verletzten und verhetzten Welt. Zur Reportage (SZ Plus)