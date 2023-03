Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Städte beklagen Überlastung bei Unterbringung von Geflüchteten. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz wird die Debatte über die Flüchtlingspolitik und die Verteilung der Kosten hitziger. Der Städtetag ruft die Länder um Hilfe, die wollen mehr Geld - und beide gemeinsam erhöhen den Druck auf den Bund, sie bei der Aufgabe zu unterstützen. Zum Artikel

Viele EU-Staaten sind irritiert über die Bundesregierung. An diesem Donnerstag gibt der Kanzler eine Regierungserklärung zur Europapolitik ab. Scholz steht in der EU wegen seiner zuweilen schroffen Umgangsweise in der Kritik. Dass die Regierung in Berlin einen fertigen Plan zum Aus des Verbrennungsmotors plötzlich in Frage stellt, empfinden andere Staaten als bedenklichen Präzedenzfall, der die europäische Kompromisskultur beschädigen kann. Zum Artikel (SZ Plus)

USA und Russland bemühen sich um Deeskalation. Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Atommächte direkt aneinander geraten. Der Drohnen-Zwischenfall über dem Schwarzen Meer schürt die Angst vor einer Eskalation. Zwar gibt es aus Washington und Moskau gegenseitige Schuldzuweisungen, doch beide Seiten sind erkennbar daran interessiert, die Sache nicht noch weiter hochzuschaukeln. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Selenskij sieht russische Angriffskraft kurz vor Erschöpfung

Europäische Zentralbank entscheidet über Zinserhöhung. Steigt der Leitzins am Donnerstag wie geplant um 0,5 Prozentpunkte an oder gibt es eine Pause bei den Zinsschritten? EZB-Präsidentin Lagarde steht in der Pflicht, die noch immer hohe Inflation zu bekämpfen, muss aber gleichzeitig die Stabilität der Wirtschaft im Blick haben. Die überraschende Pleite der Silicon Valley Bank in den USA hat auch zu Verwerfungen im europäischen Bankensektor geführt. Zum Artikel (SZ Plus)

Krise auf dem Finanzmarkt: Crédit Suisse will bis zu 50 Milliarden Franken von Notenbank

Israels Präsident Herzog präsentiert Kompromiss zur Justizreform. Der Vorschlag, "Richtlinie des Volkes" genannt, soll nach seinen Worten gleichzeitig das Parlament und die Regierung stärken sowie eine unabhängige Justiz gewährleisten. Ministerpräsident Netanjahu winkt ab. Zum Artikel

Erneut Raketentest in Nordkorea. Nach dem Testen zweier Marschflugkörper am Sonntag und dem Abschuss ballistischer Kurzstreckenraketen am Dienstag feuert das Regime von Pjöngjang laut südkoreanischem Militär nun eine Langstreckenrakete ab. Der Vorfall ereignet sich kurz vor einem Gipfeltreffen zwischen Japan und Südkorea. Zum Artikel

EXKLUSIV Auf den Spuren von Gianni Infantinos fragwürdigen Reisen. Teurer Privatjet hier, falsche Angaben da: Der Fifa-Boss fliegt viel in der Welt herum, doch zwei Trips bringen ihn nun in die Bredouille.Es besteht der Verdacht, dass Infantino vor deutschen Gerichten eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben hat? Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League: Frankfurt scheidet aus. Die Eintracht spielt in der ersten Halbzeit gut mit, findet aber keine Lücke. Kurz vor der Pause schlägt Neapel zu - und legt in Halbzeit zwei nach. Am Ende steht ein souveränes 3:0 für die Italiener. Zum Artikel

Gewalt vor Achtelfinal-Spiel: Hooligans randalieren in Neapel

Weitere wichtige Themen: