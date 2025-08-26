Flixtrain will die Bahn stärker angreifen. Das Münchner Unternehmen Flix plant, der Deutschen Bahn mehr Konkurrenz zu machen, mit neuen Hochgeschwindigkeitszügen und einem neuen Konzept. „Bei uns wird beispielsweise jeder einen Sitzplatz haben“, sagt Flix-Chef Schwämmlein der SZ. Auf die erste Klasse und das Bordrestaurant soll verzichtet werden. Zum Interview (SZ Plus)

Außenminister macht Weg für neue Wehrpflicht frei. Kanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius wollen die Bundeswehr stärken. Doch vielen aus der Union geht Pistorius' Modell, das auf Freiwilligkeit basiert, nicht weit genug. Am Ende nimmt Außenminister Wadephul seinen Vorbehalt aber zurück und der Entwurf kann am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Zum Artikel

Trump entlässt Fed-Gouverneurin Cook. Der US-Präsident reagiert damit auf noch unbewiesene Vorwürfe des Hypothekenbetrugs gegen Cook und befeuert Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Das Verbrennen der US-Flagge will Trump künftig hart bestrafen. Zum Liveblog

Netanjahu nennt Angriff auf Krankenhaus in Chan Yunis „tragisches Unglück“. Israels Ministerpräsident drückt sein Bedauern über den Tod von mindestens 19 Menschen, darunter fünf Journalisten und mehrere Sanitäter, aus. Am heutigen Dienstag tagt das israelische Sicherheitskabinett, um erneut über ein mögliches Abkommen zur Freilassung der Geiseln zu beraten. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Saarland: Sechs Schüsse trafen getöteten Polizisten. Die Staatsanwaltschaft veröffentlicht neue Details zum Tod eines Polizisten in Völklingen. Der Beschuldigte, der zuvor eine Tankstelle überfallen hatte, hat der Staatsanwaltschaft zufolge noch auf den Polizisten geschossen, als dieser am Boden lag. Er selbst befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen