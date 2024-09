US-Notenbank Fed senkt den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte. In der Euro-Zone und in Großbritannien wurde die Zinswende bereits vor Monaten eingeleitet. Erst jetzt ziehen die Vereinigten Staaten nach, weil inzwischen die hartnäckige Inflation zurückgegangen ist. Die neue Zinsspanne liegt nun bei 4,75 bis 5,00 Prozent. In diesem und nächsten Jahr soll der Leitzins weiter sinken. Zum Artikel

Nach Merz-Aussagen zu Schwarz-Grün: Grüne reagieren verärgert. Die vorläufige Absage des designierten Kanzlerkandidaten der Union an eine gemeinsame Koalition löst Unverständnis aus. "Man darf die Wähler nicht für dumm verkaufen", sagt Britta Haßelmann, Fraktionschefin im Bundestag. "Die wissen, dass CDU, SPD, Grüne und FDP, also die demokratischen Parteien, miteinander koalitionsfähig sein müssen." Zum Artikel (SZ Plus)

EU zählt zwei Millionen Hochwasser-Betroffene. Kommissionspräsidentin von der Leyen reist an diesem Donnerstag ins Krisengebiet in Polen. Mit mehreren Regierungschefs berät sie dort über Hilfen. In Deutschland entspannt sich vielerorts die Lage, Italien erwartet heftige Regenfälle. Zum Liveblog zur Hochwasserlage

Weinstein weist neue Anklagevorwürfe zurück. In New York beginnt ein neuer Prozess gegen den einstigen Filmmogul. Es geht um sexuelle Gewalt gegenüber einer Frau. Weinstein plädiert auf nicht schuldig. Zum Artikel

Champions League: Dortmund schlägt Brügge mit 3:0. Die Borussen tun sich gegen die Belgier schwer, lange verläuft die Partie schleppend. Zwei Tore des Einwechselspielers Jamie Gittens sowie von Stürmer Serhou Guirassy per Foulelfmeter bringen Dortmund den ersten Sieg in der Champions League Gruppenphase. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg: Ukraine bittet Rumänien, russische Drohnen abzufangen

Werkkatalog: In Salzburg wird das neue Verzeichnis der Werke von Wolfgang Amadé Mozart vorgestellt (SZ Plus)

Neue Show von Stefan Raab: Ein Lehrstück über das Fernsehen in Zeiten des Internets (SZ Plus)

„Ungeeignet“: Prominente Republikaner wettern gegen Trump. In einem offenen Brief attestieren frühere Minister, Geheimdienstchefs und Präsidenten-Berater dem Kandidaten „gefährliche Eigenschaften“ – etwa seine Affinität zu Diktatoren. Deshalb rufen sie dazu auf, die Demokratin Harris zu wählen. Zum Liveblog

Social-Media-Plattform: Trump könnte von heute an Truth-Social-Aktien im Wert von zwei Milliarden Dollar verkaufen (SZ Plus)

Frühere Trump-Sprecherin Huckabee Sanders attackiert Harris. Für die Äußerungen von Trumps Vizekandidat Vance über "kinderlose Katzenfrauen" gab es viel Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Nun lässt sich Huckabee Sanders über die Kinderlosigkeit von Harris aus. Auch dieses Mal verurteilen Republikaner die Äußerung. Zum Artikel (SZ Plus)

Springfield verzichtet auf Trumps Besuch. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner will in die Kleinstadt kommen, über die er bösartige Gerücht von Migranten verbreitet hat, die angeblich ihre Haustiere essen. Bürgermeister Rob Rue, ein Parteifreund Trumps, lehnt ab und sagt: "Es wäre eine extreme Belastung unserer Ressourcen." Zum Artikel (SZ Plus)