Kubicki zum neuen FDP -Vorsitzenden gewählt. Die FDP erlebt auf ihrem Parteitag giftige Stunden: Nach der überraschenden Kandidatur von Marie-Agnes Strack-Zimmermann geraten Fans und Gegner von Wolfgang Kubicki aneinander. Nur 59 Prozent der mehr als 600 Delegierten entscheiden sich für Kubicki, 39 Prozent für Strack-Zimmermann, der Rest enthält sich oder stimmt gegen beide. Zum Artikel

EXKLUSIV Gericht wird Urabstimmung zur Grünen-Reform wohl zulassen. Die Parteispitze will ihre Basis über eine neue Organisationsstruktur entscheiden lassen. 130 Mitglieder versuchen, das zu verhindern und ziehen vor Gericht. Das Landgericht Berlin sieht laut einem Schreiben keine Gründe dafür, das Votum zu unterbinden. Damit ist noch keine Entscheidung gefallen, es gilt aber als wahrscheinlich, dass die Mitgliederabstimmung wie geplant stattfinden kann. Zum Artikel

Medikament verdoppelt Überlebenszeit mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das Pankreaskarzinom gilt als eine der aggressivsten Krebsarten. Ein neues Medikament macht nun Hoffnung. Mit dem Wirkstoff lebten betroffene Patienten laut einer Studie im Median etwa doppelt so lange wie mit der bisher gängigsten Behandlung, einer Chemotherapie. Die Behandlung sei ein „revolutionärer Durchbruch“, sagt ein Mediziner der Uniklinik Freiburg. Zum Artikel

Bär sieht keine politische Mehrheit für Bafög-Reform. Seit Monaten schon ist die Bafög-Erhöhung umstritten. Die Union würde auf die Reform gern verzichten. Es gibt zwar einen Gesetzentwurf – aber der hängt im Kabinett fest. Die zuständige Forschungsministerin Dorothee Bär rechnet nicht mehr mit der Reform. Die SPD sagt, das sei „schlicht falsch“. Zum Artikel

Die Klimabewegung versucht ihr Comeback. Lützerath und der Boom von Fridays for Future – eine halbe Ewigkeit her. Jetzt treffen sich Klimaaktivisten in Hamm wieder zu größeren Blockaden und einer Demonstration. Sie protestieren gegen den Gasausbau, den Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche plant, um Dunkelflauten bei den Erneuerbaren zu überbrücken. Zum Artikel

Paris Saint-Germain gewinnt die Champions League. Im Finale von Budapest gewinnt PSG gegen Arsenal nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit und Verlängerung erst im Elfmeterschießen. Mit der erfolgreichen Titelverteidigung reiht sich Paris unter die großen europäischen Klubs ein. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen