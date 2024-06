Europa wählt ein neues Parlament. Etwa 360 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, bis zum Sonntag über die Zusammensetzung des Europaparlaments zu entscheiden. Rechtsextreme und Konservative werden schon im Vorhinein als Wahlgewinner gehandelt. Der italienischen Ministerpräsidentin Meloni kommt eine Schlüsselrolle zu: Sie könnte über die Zukunft von der Leyens als Kommissionspräsidentin entscheiden. In Deutschland wird am Sonntag gewählt. Zum Artikel (SZ Plus)

Beim Bau von Nord Stream 2 sind geheime Daten der Bundeswehr abgeflossen. Es steht der Verdacht im Raum, dass Russland ein Projekt, das von der deutschen Bundesregierung lange als privatwirtschaftlich eingestuft wurde, genutzt haben soll, um an militärisches Wissen zu gelangen. Betroffen sind Daten zu U-Boot-Routen, Schusszahlen und eingesetzter Munition in der Ostsee. Ein Untersuchungsausschuss soll Klarheit schaffen. Zum Artikel (SZ Plus)

Dänische Regierungschefin mitten in Kopenhagen attackiert. Die Sozialdemokratin Frederiksen wird offenbar geschlagen, die Polizei nimmt den mutmaßlichen Täter fest. Zu seinem Motiv und zu möglichen Verletzungen ist noch nichts bekannt. Politiker in ganz Europa verurteilen den Angriff. Zum Artikel

Macron will Militärausbilder in die Ukraine schicken. Darüber berate man derzeit mit Partnern, sagt der französische Präsident und betont, das sei kein Fronteinsatz. Die USA werden sich nicht beteiligen. Zudem kündigt Frankreich an, sofort mit der Ausbildung ukrainischer Piloten an Mirage-Kampfjets zu beginnen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Groß rettet die Generalprobe der DFB-Elf. Dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit gelingt der Nationalmannschaft im letzten Test vor der Fußball-Europameisterschaft ein 2:1 gegen starke Griechen. Pascal Groß erzielt das Siegtor. Torwart Neuer leistet sich einen Patzer – doch der Bundestrainer sagt: "Ich lasse keine Diskussion aufkommen." Zum Artikel (SZ Plus)

Zverev erstmals im Finale der French Open. Im Halbfinale gegen den leicht angeschlagenen Ruud beweist der deutsche Tennisspieler, dass er reif ist für seinen ersten Grand-Slam-Titel. Im Finale von Paris wartet nun der junge spanische Haudrauf Alcaraz, der zuvor in einem packenden Fünf-Satz-Duell den Südtiroler Sinner niedergerungen hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Probleme der Wirtschaft: Handwerkspräsident Dittrich wirft Kanzler Scholz Selbstbetrug vor (SZ Plus)