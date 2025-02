Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Laut Trump hat Russland die Karten bei Friedensverhandlungen in der Hand

Hamas übergibt Leichen israelischer Geiseln. Einer der Toten ist Oded Lifshitz. Er ist 83 Jahre alt geworden. In den anderen drei Särgen liegen laut Berichten Schiri Bibas und ihre Kinder Ariel und Kfir - eine Mutter mit zwei kleinen Söhnen, die zum Zeitpunkt der Entführung neun Monate und vier Jahre alt waren. Zum Artikel

Gewinn bei Mercedes bricht um fast ein Drittel ein. Mehr Luxus und mehr Elektroautos sollten eigentlich die Zukunft des Automobilherstellers sein. Jetzt ist klar: 2025 dürfte noch schlechter werden als das sowieso schon schlechte Jahr 2024. Jetzt wird gespart und verlagert. Zum Artikel (SZ Plus)

BGH-Urteil: Birkenstock-Sandalen sind nicht urheberrechtlich geschützt. Die Sandalen des Schuhherstellers sind keine Werke der angewandten Kunst, entscheidet der Bundesgerichtshof. Er weist eine Klage des Unternehmens gegen Nachahmer ab. Die Konkurrenzprodukte müssen nicht vom Markt genommen werden. Zum Artikel

Geldstrafe für Rubiales wegen aufgezwungenem Kuss. Ein Gericht verurteilt den früheren spanischen Fußballverbandschef wegen eines sexuellen Übergriffs zu einer Zahlung von 10 800 Euro. Rubiales hatte Nationalspielerin Hermoso nach dem WM-Sieg 2023 mit beiden Händen am Kopf gepackt und sie grob auf den Mund geküsst. Zum Artikel

Alles zur Bundestagswahl

Die vernachlässigten Themen des Wahlkampfes. Wohnungsbau, Klima, Bildung, Landwirtschaft, Verkehr - lauter Probleme, die viele Menschen umtreiben. Trotzdem ist davon wenig zu hören. Welche Antworten bieten die Parteien? Ein Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Briefwähler im Ausland verpassen die Wahl. Für Deutsche im Ausland ist die Bundestagswahl ein Wettrennen mit der Zeit. Viele berichten, sie hätten keine Unterlagen bekommen. Einige wollen deshalb Einspruch gegen die Wahl einlegen. Zum Artikel

Wie Manager in den Wahlkampf eingreifen. Kurz vor den Wahlen mischt sich so mancher Firmenchef noch einmal in die Politik ein. Manchmal verhalten und vorsichtig, manchmal sehr direkt. Und bisweilen wird die Sache unfreiwillig komisch. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen