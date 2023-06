Von Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

EU-Parlamentarier werfen Manfred Weber "Flirt" mit Rechtsnationalen vor. Weil der Umweltausschuss des Europaparlaments am Dienstag das neue EU-Naturschutzgesetz abgelehnt hat, wird der CSU-Politiker Manfred Weber, Vorsitzender der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), kritisiert. Seine EVP-Leute hatten gegen das Gesetz votiert. Abgeordnete der Grünen und der Sozialdemokraten im Europaparlament werfen ihm vor, "Nähe zu Rechtsnationalen" zu suchen. Zum Artikel

Pistorius trifft in Washington US-Verteidigungsminister Austin. Der Einstandsbesuch des deutschen Verteidigungsministers verläuft harmonisch, die beiden Männer sind sich bereits mehrfach begegnet. "Wir sind uns in allen wesentlichen Fragen einig", sagt Pistorius nach dem Treffen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV WWF wirft CSU "verdrehte Fakten und Mythen" zur Energiepolitik vor. Markus Söder sagt oft, Bayern sei deutscher Meister beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Ein Bericht der Umweltorganisation WWF stellt fest: Bayern liegt nur auf Platz drei der Bundesrepublik, wenn man tatsächlich vergleichbare Werte in Betracht zieht. Allerdings gebe es viel Potenzial für ein klimaneutrales Bayern im Jahr 2040: Der Ausbau der Windkraft müsse forciert und die umstrittene Abstandsregel 10 H dafür abgeschafft werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Bericht: Vorurteile gegen muslimische Menschen weit verbreitet. Nach dem Attentat von Hanau 2020 haben Experten das Ausmaß der Muslimfeindlichkeit in Deutschland untersucht. Saba-Nur Cheema ist Mitautorin des nun erschienen Berichts und sagt, man habe festgestellt, dass in vielen Bereichen der Gesellschaft ein bestimmtes Bild von Muslimen vorherrscht. "Ihnen wird pauschal unterstellt, dass sie rückständig seien, potenziell gefährlich, schwer zu integrieren", so Cheema. Das beginne bereits in der Kita. Zum Interview (SZ Plus)

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Jens Stoltenberg bleibt Nato-Generalsekretär. Monatelange Spekulationen sind nun bestätigt: Die Allianz konnte sich auf keinen geeigneten Nachfolger für Stoltenberg einigen. Der Norweger wurde deswegen um eine Verlängerung gebeten. Stoltenberg führt die Nato seit Oktober 2014. Ursprünglich wollte er schon voriges Jahr aus dem Amt scheiden. Zum Artikel

Harte Hunde unter sich. Luftwaffenkommandeur Sergej Surowikin konnte immer gut mit Söldnerchef Jewgenij Prigoschin. Und er rief als einer der Ersten die meuternden Kämpfer am Wochenende zur Umkehr auf. Wird ausgerechnet das ihm nun zum Verhängnis? Zum Artikel (SZ Plus)

Was will Lukaschenko mit Prigoschin und den Wagner-Söldnern? Der belarussische Diktator gibt sich als Friedensengel im Machtkampf zwischen Wladimir Putin und dem Söldnerchef. Doch ist er das? Über das mögliche Kalkül von Lukaschenko. Zum Artikel (SZ Plus)

Was sonst noch wichtig ist