EU stimmt über Gegenzölle ab. Die Mitgliedstaaten entscheiden am Mittwoch über US-Produkte, die als Antwort auf Donald Trumps Handelspolitik mit höheren Abgaben belegt werden sollen. Die Vergeltungszölle könnten größtenteils Mitte Mai in Kraft treten. Doch die Pläne sind bewusst zurückhaltend - mehrere Länder hatten zum Schutz empfindlicher Branchen in Brüssel interveniert. Zum Artikel

Trump kündigt Treffen mit Iran an. Erstmals seit zehn Jahren werden die USA und Iran wieder Gespräche über das Atomprogramm Teherans führen - schon am Samstag werde es ein großes Treffen geben, so der US-Präsident. Zuvor hatte er mit Bombenangriffen gedroht. Zum Artikel

Koalitionsverhandlungen: Führende Ökonomen warnen vor Rentenplänen. In einem Brief fordern Forschende, die Rente mit 63 abzuschaffen sowie die Mütterrente nicht – wie von Union und SPD geplant – auszuweiten. Ansonsten würden jüngere Beitragszahler ungerecht belastet und Arbeit noch teurer. Zum Artikel

Prozess in Israel: Machtkampf zwischen Justiz und Netanjahu. Hat der Ministerpräsident den Geheimdienstchef aus Eigeninteresse entlassen? Das Oberste Gericht in Israel führt zu dieser Frage einen heiklen Prozess, Unterstützer Netanjahus stören die Verhandlung. Zum Artikel

Selenskij behauptet, Ukraine habe chinesische Soldaten festgenommen. Beweise legt der ukrainische Präsident keine vor, sein Außenminister kündigt aber diplomatischen Protest an. Ob die Männer auch in Pekings Auftrag gekämpft haben, ist unklar. Zum Liveblog

Deutscher Wetterdienst passt Klimakurven an. Trockenheit, Dürre, Starkregen, Überschwemmungen: Die Klimarealität in Deutschland hat sich verändert, das Land erwärmt sich schneller als bisher berechnet. Der Deutsche Wetterdienst hat deshalb seine Klimakurven verändert. Zum Artikel (SZ Plus)

Schlotterbeck-Verletzung noch schwerer als bislang angenommen. Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse bei Barça muss die zuletzt verbesserte Borussia das Saison-Aus für Nico Schlotterbeck wegstecken. Der Nationalspieler äußert sich emotional zu seiner folgenschweren Verletzung. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen