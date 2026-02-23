EU schiebt Handelsabkommen mit USA auf. Nach dem Urteil des höchsten US-Gerichts und Präsident Trumps neuen Zollankündigungen vertagt das EU-Parlament die Abstimmung über das Zollgesetz. Die Kommission pocht auf „Stabilität und Vorhersehbarkeit“ in den Wirtschaftsbeziehungen. Zum Artikel

AfD setzt engagierte Bürger unter Druck. In den Parlamenten steigt die Anzahl parlamentarischer Fragen zu Nichtregierungsorganisationen an. Auch Familienministerin Prien gerät in den Fokus der extremen Rechten. Zum Artikel

Unruhen in Mexiko nach Tod eines Drogenbosses. Mindestens 74 Menschen starben laut Behörden beim Zugriff auf „El Mencho“ und anschließenden Kämpfen. Das Land ist im Alarmzustand, Flüge wurden annuliert, in manchen Orten fiel die Schule aus. Viele Mexikaner befürchten Racheakte der Drogenbanden. Zum Artikel

Deutschland hat wirtschaftlich Anschluss an USA und China verloren. Dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln zufolge liegt das BIP bei 5052 Milliarden Dollar. Damit liegt Deutschland vor Japan und bleibt die drittgrößte Volkswirtschaft, der Anschluss an die USA und China ist aber verloren. Gegen Ende des Jahrzehnts könnte auch Indien an Deutschland vorbeiziehen. Zum Artikel

Ukraine meldet Rückeroberung von 400 Quadratkilometern. An der südlichen Front sind laut Armeechef Syrskyj seit Ende Januar acht Siedlungen befreit worden. Angaben zu Geländegewinnen sind in der Ukraine aber nicht unumstritten. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Grüne für CDU-Vorschlag zu Social-Media-Verbot, CSU skeptisch. Die CDU möchte soziale Netzwerke erst für Jugendliche ab 14 Jahren erlauben. Die Grünen-Vorsitzende Brantner fordert ein Verbot laut eigener Aussage schon lange, der Koalitionspartner CSU äußert sich eher zurückhaltend. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Weitere wichtige Themen