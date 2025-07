Slowakei gibt Blockade der EU-Sanktionen gegen Russland auf. An diesem Freitag will das Land dem Sanktionspaket zustimmen, kündigt Ministerpräsident Fico an. Es wäre „kontraproduktiv“ für die Interessen der Slowakei als EU-Mitglied, das Vorgehen weiter zu blockieren, sagt er. Russland weist das Trump-Ultimatum für einen Friedensschluss zurück. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Trump will einige Epstein-Unterlagen veröffentlichen lassen. Generalstaatsanwältin Bondi soll einige „relevante Aussagen“ im Epstein-Fall vorlegen. Die Urheberschaft eines angeblichen Briefes an Epstein mit schlüpfrigem Inhalt bestreitet Trump. Zum Liveblog zur US-Politik

Fallschirmspringer Felix Baumgartner tödlich verunglückt. Der österreichische Extremsportler hat viele spektakuläre Aktionen überstanden. Nun ist er bei einem Paragliding-Unfall in Italien ums Leben gekommen. Er wurde 56 Jahre alt. Zum Artikel

US-Regierung zerstört Wetterdienst. Verheerende Überschwemmungen, wie zuletzt die in Texas, wird man auch künftig nicht verhindern können. Die Regierung könnte aber in vielen Fällen etwas dagegen tun, dass sich Hochwasser zu einer tödlichen Katastrophe auswächst. Die Trump-Regierung tut das Gegenteil: Sie spart den National Weather Service und damit auch das Warnsystem für Extremwetterereignisse kaputt. Zum Artikel (SZ Plus)

Fünf Männer wegen Verbrechen in Syrien angeklagt. Der Generalbundesanwalt wirft fünf nach Deutschland geflüchteten Männern vor, während des Bürgerkriegs in ihrer Heimat getötet, bedroht und gefoltert zu haben. Vier von ihnen waren zwischen 2014 und 2015 ins Land gekommen, der Fünfte im Rahmen des Familiennachzugs 2018. Vor einem Jahr waren sie festgenommen worden. Es ist das erste Verfahren nach dem Fall des Assad-Regimes. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen