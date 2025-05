Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Bruch zwischen EU und USA bei Russland-Sanktionen. Ein internes Papier des Auswärtigen Amtes zeigt: Bei der Durchsetzung von Strafmaßnahmen gegen Moskau ziehen Europäer und Amerikaner nicht mehr am selben Strang. Nach Informationen von SZ, NDR und WDR sind die Gespräche der EU mit der Regierung in Washington über den gemeinsamen Kampf gegen Sanktionsumgehungen gescheitert. Zum Artikel (SZ Plus)

Mann fährt bei Meisterfeier in Liverpool in Menschenmenge. Bei Feierlichkeiten des FC Liverpool werden Dutzende Menschen von einem Auto erfasst, mindestens 47 werden teils schwer verletzt. Der Fahrer, ein 53-jähriger Brite, sei festgenommen worden, teilt die Polizei mit. Sie geht derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Zum Artikel

EXKLUSIV Länder wehren sich gegen Steuerpläne des Bundes. Viele Finanzminister wollen die geplante Erhöhung der Pendlerpauschale sowie die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie nur mittragen, wenn der Bund alle Kosten dafür übernimmt. Wie eine Umfrage unter den 16 Bundesländern ergeben hat, formiert sich im Bundesrat erheblicher Widerstand gegen beide Vorhaben. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesbankvorstand Theurer: Commerzbank-Übernahme „kein Selbstläufer“. Der frühere FDP-Politiker spricht sich gegen eine feindliche Übernahme durch die italienische Unicredit aus. Die weitere aufsichtsrechtliche Prüfung sei nicht nur eine Formalie und Unicredit-Chef Orcel sei sich der Risiken bewusst, sagt Theurer. „Er hat mehrfach betont, er wolle nicht gegen den Willen der Bundesregierung handeln.“ Zum Interview (SZ Plus)

Heidenheim rettet sich Sekunden vor dem Schluss. In der Nachspielzeit des Relegationsrückspiels trifft Leonardo Scienza zum 2:1 und sichert so den Verbleib seines Vereins in der Fußball-Bundesliga. Der Traum der Elversberger vom Aufstieg endet brutal. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen