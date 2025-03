EU-Kommission stellt strengeres Abschiebegesetz vor. Die Kommission will härtere Strafen für ausreisepflichtige Migranten, wenn diese nicht mit den Behörden zusammenarbeiten. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem die Möglichkeit vor, Abschiebezentren außerhalb der EU zu errichten. Sozialdemokraten und Grüne kündigen Widerstand gegen die Pläne an. Zum Artikel

Der Gewinn bei VW bricht um fast ein Drittel ein. Der einst so stolze Konzern befindet sich mitten in einem riesigen Umbruch. Neben dem rückläufigen Absatz machen Volkswagen vor allem die schwache Nachfrage in China und hohe Kosten für Umstrukturierungen zu schaffen. Auch für die Aktionäre hat das Folgen: Die Dividende soll um 30 Prozent gekürzt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Wehrbericht offenbart Mängel bei Personal und Ausrüstung. Trotz verbesserter Ausrüstung kämpft die Bundeswehr weiterhin mit Defiziten. Es fehlt an funktionsfähigem Großgerät, Ersatzteilen und ausreichend Personal, um den gestiegenen sicherheitspolitischen Anforderungen gerecht zu werden. Zum Artikel

Grüne lehnen Pläne für höhere Schulden weiterhin ab. Sie fordern, dass zusätzliche Verteidigungsausgaben erst ab 1,5 Prozent des BIP von der Schuldenbremse ausgenommen werden, während Union und SPD bereits ab einem Prozent mehr finanzielle Spielräume wollen. Zudem fürchten die Grünen, das Infrastruktur-Sondervermögen könnte für andere Zwecke missbraucht werden. Am Dienstagabend sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. Zum Artikel

Trump verdoppelt Strafzölle auf kanadischen Stahl und Aluminium. Der US-Präsident hat die Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Kanada von 25 auf 50 Prozent erhöht. Die Maßnahme soll bereits am Mittwoch in Kraft treten und ist Teil der verschärften Handelspolitik des Republikaners. Zum USA-Live-Blog

Verhandlungen mit den USA: Ukraine schlägt Feuerpause zu Wasser und in der Luft vor. In Dschidda setzen ukrainische Verhandler auf eine Feuerpause als ersten Schritt zu einem möglichen Frieden. Während die Gespräche mit den USA „konstruktiv“ verlaufen, ist von Russland weiterhin wenig zu hören. Zum Artikel (SZ Plus)

