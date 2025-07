EU verwässert ihre Ambitionen beim Klimaschutz. Der Ausstoß von Treibhausgasen in den Mitgliedstaaten soll bis 2040 um 90 Prozent verglichen mit 1990 sinken – gesetzlich vorgeschrieben. Doch unter politischem Druck macht die EU-Kommission das Ziel weicher, als es Wissenschaftler empfehlen. Zum Artikel (SZ Plus)

Sean „Diddy“ Combs teilweise schuldig gesprochen. Die Geschworenen in New York einigen sich darauf, den Rapper wegen der Vorwürfe des Sexhandels und der organisierten Kriminalität freizusprechen. Trotzdem drohen dem 55-Jährigen bis zu zwanzig Jahre Freiheitsstrafe. Zum Artikel

Deutschlandweiter Taxistreik: Fahrer fordern Mindestpreise für alle Anbieter. Die Branche möchte mit dem Protest die Städte auffordern, Mindestpreise auch für Mitfahrdienste wie Uber und Bolt umzusetzen. Viele Taxibetriebe berichten von massiven Umsatzrückgängen durch die günstigere Konkurrenz – teilweise um bis zu 30 Prozent. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV – Commerzbank-Übernahme: Bundesregierung blockt Unicredits neue Avancen ab. Unicredit-Chef Andrea Orcel dringt weiter auf eine Übernahme der Commerzbank und schreibt Briefe an den Bundeskanzler und den Finanzminister – bislang ohne Erfolg. Hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf um Europas Bankenlandschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Regierung billigt mehr Gasförderung in der Nordsee. Das Bundeskabinett plant ein Abkommen mit den Niederlanden, das neue Gasfelder vor den ostfriesischen Inseln erlaubt. Die Regierung liefere damit „diesen Teil des Meeres an die Gaswirtschaft aus“, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe. Zum Artikel (SZ Plus)

Iran setzt Zusammenarbeit mit IAEA aus. Das Land will Präsident Peseschkian zufolge vorerst nicht mehr mit der Internationalen Atomenergie-Organisation kooperieren. Teheran gibt der IAEA wegen ihrer Berichte zum iranischen Atomprogramm eine Mitschuld an den Angriffen Israels und der USA. Zum Liveblog

Bundeswehr: Pistorius tauscht den Inspekteur des Heeres aus. Der Verteidigungsminister will neuen „Schwung“ für das Heer. Generalmajor Christian Freuding wird im September Nachfolger von Alfons Mais. Ein anderer wichtiger Posten wird erstmals mit einer Frau besetzt: Nicole Schilling als Stellvertreterin des Generalinspekteurs. Zum Artikel

Liveblog zur Bundespolitik: Kabinett beschließt Verbot von Lachgas für Jugendliche