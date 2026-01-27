Zum Hauptinhalt springen

SZ am Abend
Nachrichten vom 27. Januar 2026

Eine aus der Not geborene Allianz? EU-Kommissionspräsidentinn von der Leyen, Indiens Premier Modi (Mitte) und EU-Ratspräsident Costa verkünden ihr Abkommen in Delhi.
Eine aus der Not geborene Allianz? EU-Kommissionspräsidentinn von der Leyen, Indiens Premier Modi (Mitte) und EU-Ratspräsident Costa verkünden ihr Abkommen in Delhi. (Foto: Sajjad Hussain/AFP)

Von Katja Guttmann

Was heute wichtig war

Handel, Sicherheit, Verteidigung: EU und Indien besiegeln historisches Handelsabkommen. Beim EU-Indien-Gipfel in Delhi einigen sich beide Seiten nach 20 Jahren Verhandlungen auf ein Freihandelsabkommen, mit dem sie Zölle senken und gegenseitig ihre Märkte öffnen. Gleichzeitig soll es eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft geben. Das Abkommen gilt angesichts der gespannten Beziehungen zu den USA auch als geostrategischer Schritt. Zum Artikel

  • MEINUNG Erst Mercosur, dann Indien - geht doch, liebe EU!

Bericht: US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine wohl nur bei Gebietsabtretungen. Die US-Regierung habe dies der Ukraine signalisiert, berichtet die Financial Times
unter Berufung ⁠auf acht mit den Gesprächen ‌vertraute Personen. Demnach würde ein Friedensabkommen wahrscheinlich die Abtretung des Donbass an Russland erfordern. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Nach öffentlicher Kritik an Höcke: AfD-Fraktionsspitze missbilligt Verhalten von Rüdiger Lucassen.Während einer Bundestagsdebatte hatte der AfD-Verteidigungsexperte Höcke vorgeworfen, dieser hätte behauptet, Deutschland sei es nicht mehr wert, dafür zu kämpfen. Jetzt musste sich Lucassen vor der Fraktionsspitze seiner Partei für seine Aussage rechtfertigen. Die verzichtet auf eine Ordnungsmaßnahme und spricht eine „Missbilligung“ aus. Zum Artikel

Nordrhein-Westfalen: Flüchtlingsministerin Josefine Paul tritt zurück. Nach Kritik am Umgang mit dem Solinger Anschlag und einer bislang unbekannten SMS erklärt die Grünen-Politikerin ihren Rücktritt. Paul wird schleppende Kommunikation und mangelnde Aufklärung der Tatumstände infolge des islamistischen Anschlags im August 2024 mit drei Toten vorgeworfen. Zum Artikel

Friedman zum Holocaust-Gedenktag: „Juden in Deutschland gefährdet wie lange nicht mehr“ „Ich will diese Sätze nicht mehr hören“, sagt der Publizist zu Appellen wie „Nie wieder“. Diese seien sinnlos, wenn im Alltag „der Judenhass explodiert“. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erklärt: Es sei höchste Zeit, Zivilcourage zu beweisen. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war

