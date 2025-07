Deutschland lehnt von der Leyens Zwei-Billionen-Etat ab. Die Kommissionspräsidentin stellt den Haushaltsplan für die Jahre 2028 bis 2034 vor. Dieser soll die EU verteidigungsfähig machen, die Wirtschaft modernisieren und dafür sorgen, dass die Union schneller auf Krisen reagieren kann. Dafür soll die EU in den sieben Jahren von 2028 an insgesamt zwei Billionen Euro ausgeben dürfen. Die Bundesregierung kündigt bereits an, dass sie von der Leyens Plan in der jetzigen Form ablehne. Zum Artikel

USA schalten sich in Konflikt zwischen Israel und Syrien ein. Außenminister Rubio sagt, die USA hätten mit allen an den „Zusammenstößen“ in Syrien beteiligten Parteien gesprochen. Man habe sich auf „konkrete Schritte geeinigt, die dieser beunruhigenden und entsetzlichen Situation“ ein Ende setzen sollen. Zuvor hatte Israel Damaskus bombardiert. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen 360 Menschen bei den Zusammenstößen ums Leben gekommen sein. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Medien: US-Justizministerium entlässt prominente Staatsanwältin. Die in den Prozessen gegen Epstein und Combs involvierte Bundesermittlerin Maurene Comey ist Medienberichten zufolge gefeuert worden. Der genaue Grund ihrer Entlassung sei unklar, berichteten unter anderem das Nachrichtenportal Politico und die Tageszeitung New York Times. Zum Liveblog zum aktuellen Geschehen in den USA

Ukraine bekommt keine Langstreckenwaffen aus den USA. US-Präsident Trump hat der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt, für welche die Europäer aufkommen sollen. Aber weiterreichende Waffen will er nicht bereitstellen. Die Ukraine will den Anteil heimischer Waffen in der Armee binnen sechs Monaten auf 50 Prozent steigern. Zum Liveblog zur Ukraine

Ukraine und Zölle: Moskau reagiert gelassen auf Trumps Ultimatum

Weitere wichtige Themen