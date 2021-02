Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

EXKLUSIV Wie Europa in Zukunft beim internationalen Handel mitmischen will. Mehr Autonomie, weniger Nachgiebigkeit: Das neue Strategiepapier der EU-Kommission zeigt eine selbstkritische, aber auch selbstbewusste Union. So betont es unter anderem die Bedeutung offener Grenzen - verspricht aber künftig auch mehr Schutz vor unfairen Handelspraktiken anderer Staaten. Von Claus Hulverscheidt

Draghi übersteht Vertrauensfrage mit klarer Mehrheit. 262 von 304 Senats-Abgeordneten haben Italiens neuem Premier ihr Vertrauen ausgesprochen. Mehr dazu

SZ PLUS Erzkonservativer US-Radiomoderator Rush Limbaugh ist tot. Limbaugh war berühmt-berüchtigt für seine Kritik an allem, was aus seiner Sicht nicht konservativ genug war. Er war ein Ausbund an Schamlosigkeit und ebnete Trumps Präsidentschaft den Weg. Nun ist er im Alter von 70 Jahren gestorben. Zum Nachruf von Willi Winkler

Explosion in Lidl-Zentrale. Drei Menschen sollen verletzt worden sein. Unklar ist, ob in dem Verwaltungsgebäude in Neckarsulm womöglich eine Brief- oder Paketbombe detoniert ist. Die Polizei prüft auch eine Verbindung zu einem weiteren Fall. Mehr dazu

Thyssenkrupp sagt Verkauf der Stahlsparte ab. Der Ruhrkonzern konnte sich mit dem einzigen Bieter Liberty Steel nicht auf einen Kaufpreis einigen. Nun will Thyssenkrupp die Stahlwerke an Rhein und Ruhr doch selbst sanieren - oder einen Börsengang prüfen. Von Benedikt Müller-Arnold

Borussia Dortmund gewinnt Achtelfinal-Hinspiel gegen Sevilla. Beim Auswärtsmatch in Spanien siegt der BVB dank Toren von Dahoud und Haaland mit 3:2. Von der Krise, die die Dortmunder derzeit in der Bundesliga plagt, ist in der Champions League wenig zu spüren. Zum Spielbericht von Ulrich Hartmann

Die News zum Coronavirus

1400 Menschen in Osnabrück und Wedel unter Quarantäne. Dabei handelt es sich vor allem um Mitarbeiter einer Eisfabrik und einer Physiopraxis, wo mehrere Corona-Fälle nachgewiesen wurden, sowie ihre Familienangehörigen. Amtsärzte äußern Vorbehalte gegen die Einführung von Schnelltests. Weitere Nachrichten aus Deutschland

Schweizer Regierung plant Lockerungen auf vielen Ebenen. Ab 1. März sollen alle Läden, Museen, Zoos und Erlebnisparks wieder öffnen. Ab April seien Kultur- und Sportveranstaltungen mit Publikum in eng begrenztem Rahmen wieder denkbar. In Großbritannien sollen 90 Freiwillige im Alter zwischen 18 und 30 Jahren in "kontrollierter und sicherer Umgebung" dem Virus ausgesetzt werden. Mehr weltweite News

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Flüchtling verklagt Land Baden-Württemberg wegen Polizei-Razzia in Ellwangen. Der 31 Jahre alte Kläger beschuldigt die Polizei, bei dem Einsatz im Mai 2018 elf Flüchtlinge, darunter ihn selbst, "zum Teil erheblich verletzt" zu haben. Bei der geplanten Abschiebung eines Mannes hatten sich zuvor mehr als hundert Flüchtlinge mit ihm solidarisiert - und zum Teil gewaltsam versucht, die Abschiebung zu verhindern. Die Hintergründe von Claudia Henzler

Nato berät über Zukunft des Bündniseinsatzes in Afghanistan. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zufolge soll es unter anderem darum gehen, sich auf eine erhöhte Bedrohung der internationalen Truppen einzustellen. Dass man derzeit noch nicht über den eigentlich für den 30. April geplanten Abzug der internationalen Kräfte aus Afghanistan reden könne, bedeute eine "veränderte Sicherheitssituation". Die Bundeswehr stellt derzeit etwa 1100 Soldaten für den Nato-Einsatz. Eine Chronologie des fast zwei Jahrzehnte andauernden Kriegs. Viele in der Truppe fragen sich: Was hat der Einsatz gebracht? (SZ Plus)

Steinmeier spricht mit Ärzten und Pflegekräften aus Sachsen über Situation im Gesundheitswesen. Der Bundespräsident setzt damit seine Reihe von Regionalgesprächen fort - coronabedingt auf digitalem Weg. Bundesinnenminister Seehofer informiert sich an der deutsch-tschechischen Grenze über die Grenzkontrollen.

Nasa-Rover Perseverance soll auf dem Mars landen. Der Ende Juli 2020 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartete Roboter der US-Raumfahrtbehörde Nasa soll mit einem riskanten Manöver in einer noch nie erkundeten Senke namens Jezero Crater aufsetzen. Gegen 21.30 Uhr können Sie die Landung bei uns im Livestream mitverfolgen.

Frühstücksflocke

Hier wird nicht geröstet! Heiß wie die Hölle sollte guter Kaffee sein und schwarz wie der Teufel, aber gleichzeitig wie ein Engel so rein und wie die Liebe so süß. In der Kleinstadt Plochingen hat sich kürzlich gezeigt: Auch Kaffeemaschinen können reine Engel sein. Bei einem Brand in einer Gaststätte griffen die Flammen auf den Zulauf einer Kaffeemaschine über und brachten deren Schlauch zum Schmelzen. Das Wasser trat aus, löschte den Brand und hielt den Schaden vergleichsweise gering. Der Hölle sind die Besitzer jedenfalls knapp entkommen. Kaffee sei Dank. Zum Text von Max Sprick