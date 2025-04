EU-Handelsminister beraten über Gegenzölle. An diesem Montag treffen sich die Handelsminister der 27 EU-Staaten in Luxemburg, um eine europäische Antwort auf die Zölle des US-Präsidenten zu formulieren. Ihre Entscheidung könnte auch die Preise vieler Konsumgüter in Deutschland beeinflussen. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Widerstand gegen Trumps Zollpolitik wächst. Die Börsenkurse fallen, die Amerikaner fürchten eine Rezession. In vielen US-Städten protestieren am Wochenende Tausende gegen Trump. Musk spricht sich für eine Freihandelszone mit Europa aus und widerspricht damit dem US-Präsidenten. Der gibt derweil auf seinem Social-Media-Netzwerk Truth Social Durchhalteparolen aus. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Koalitionsgespräche gehen in entscheidende Phase. Bis zum Ende dieser Woche soll der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD stehen, obwohl es laut Unionsfraktionschef Frei noch viele offene Punkte gibt. Überschattet werden die Gespräche von einer wachsenden Unzufriedenheit bei den Wählern. Zum ersten Mal überhaupt liegt die AfD in einer Umfrage gleichauf mit der Union. Zum Artikel (SZ Plus)

Eklat um das Wort „Genozid“ bei Buchenwald-Gedenken. Bei einer Veranstaltung zur Befreiung des KZ Buchenwalds löst eine junge Teilnehmerin mit einer Aussage Buh-Rufe aus. Der Gedenkstättenleiter ist um Entschärfung bemüht. Schon im Vorfeld hatte es eine Kontroverse um die Einladung des Philosophen Omri Boehm gegeben. Zum Artikel

In München eröffnet die weltweit größte Baumaschinenmesse. Mit mehr als 3500 Ausstellern aus 57 Ländern auf 614 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist die Bauma die größte Messe weltweit. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 550 000 Besuchern. Doch die Branche steckt in der Krise. Der Umsatz mit Baumaschinen brach nach 2023 um 20 Prozent auf gut zwölf Milliarden Euro ein. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen