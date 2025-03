Was heute wichtig ist

Europa will militärisch unabhängiger von den USA werden. Amerikas glaubwürdige Bereitschaft, Europa militärisch zu schützen, ist unter Trump ins Wanken geraten. Im Moment mangelt es den Europäern an praktisch allem, was es braucht, um über einen längeren Zeitraum einen modernen, hochintensiven Krieg zu führen. Diese Lücke soll möglichst schnell geschlossen werden. Dafür will Brüssel den Mitgliedsländern eine höhere Verschuldung erlauben. Zum Artikel (SZ Plus)