Tusk warnt beim EU-Gipfel: „Entweder heute Geld oder morgen Blut“. Die europäischen Staats- und Regierungschefs streiten darüber, wie die Ukraine in den nächsten Jahren finanziert werden soll. In einem sind sie sich einig: Ein Scheitern hätte dramatische Folgen. Der polnische Ministerpräsident beschreibt die Lage mit drastischen Worten. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum EU-Gipfel: Merz will auch russisches Vermögen in Deutschland nutzen

BGH: Schufa-Einträge müssen nach spätestens drei Jahren gelöscht werden. In einem Grundsatzurteil legt der Bundesgerichtshof die Speicherfristen für sogenannte Zahlungsstörungen höchstrichterlich fest. Die Karlsruher Richter bestätigen weitgehend die Praxis der Auskunftei Schufa. Unter bestimmten Umständen empfehlen sie allerdings kürzere Speicherfristen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV - Mehr Macht für den BND geplant. Der Bundesnachrichtendienst soll mehr Befugnisse erhalten – auch für operative Einsätze. So steht es im Entwurf zum neuen BND-Gesetz. Doch die Pläne des Kanzleramts könnten mit Kompetenzen der Bundeswehr kollidieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Anklage gegen mutmaßliche Mitglieder rechter Terrorgruppe „Letzte Verteidigungswelle“. Die Bundesanwaltschaft wirft den zum Teil sehr jungen Beschuldigten größtenteils die Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung vor. Außerdem stehen versuchter Mord, Verabredung zum Mord und gefährliche Körperverletzung in der Anklage. Zum Artikel

Todesfahrer von Mannheim kommt in Psychiatrie. Das Landgericht Mannheim verurteilt den Mann zudem unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Er war Anfang März mit seinem Auto in die Fußgängerzone gefahren. Eine 83-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann wurden getötet, viele weitere Menschen verletzt. Zum Artikel

