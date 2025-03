EU will bis 2030 massiv aufrüsten. Mit zusätzlichen EU-Krediten, Lockerung der Schuldenregel für Verteidigungsausgaben sowie neuen Vorschriften für die Rüstungsindustrie sollen 800 Milliarden Euro mobilisiert werden. Die Pläne sollen es auch möglich machen, die Ukraine stärker zu unterstützen. Der ukrainische Präsident Selenskij kündigt ein Treffen mit den USA in Saudi-Arabien an, um Details des teilweisen Waffenstillstands zu besprechen. Zum Liveblog

MEINUNG Europa ist erwacht und findet sich wieder in einer gefährlichen Welt (SZ Plus)

Israels Regierung stimmt für Entlassung von Geheimdienstchef. Als Grund für die Entscheidung nennt Ministerpräsident Netanjahu „mangelndes Vertrauen“, zudem sei dieser „nicht aggressiv genug“. Die Entscheidung wird von Massenprotesten in Israel begleitet. Geheimdienstchef Bar hatte wegen mutmaßlicher illegaler Beziehungen von Netanjahus Vertrauten mit Katar ermittelt. Außerdem kommt der Ministerpräsident in einem Bericht schlecht weg, der Fehler untersucht, die das Massaker vom 7. Oktober ermöglicht hatten. Zum Liveblog

Trump unterzeichnet Dekret zur Zerschlagung des US-Bildungsministeriums. Der US-Präsident weist in dem Dekret seine Bildungsministerin dazu an, die Funktionen der Behörde auf ein Minimum zu reduzieren. Schon jetzt regeln die Bundesstaaten die meisten Bildungsangelegenheiten. Mit dem Angriff auf das Bildungsministerium dürfte Trump erneut testen, wie weit er gehen kann, auch in seiner eigenen Partei. Zum Artikel (SZ Plus)

NRW-Innenminister Reul fordert Vorratsdatenspeicherung. Der CDU-Politiker sagt, die Speicherpflicht helfe nicht nur beim Kampf gegen Terrorismus, sondern auch bei der Verbreitung von Darstellungen von sexualisierter Gewalt an Kindern. Eine mögliche Bundesregierung aus Union und SPD müsse das sofort umsetzen, fordert er im Interview mit der SZ. Das Pochen auf Datenschutz in Deutschland werde von Terroristen ausgenutzt. Zum Interview (SZ Plus)

Wahlgeschenke von Schwarz-Rot würden mehrere Milliarden Euro kosten. Zusätzlich zu dem gewaltigen Schuldenpaket kommen einzelne Wahlversprechen von Union und SPD, die in einer neuen Regierung umgesetzt werden sollen. Die von der CSU geforderte Mütterrente soll fünf Milliarden Euro kosten, die Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie bis zu drei Milliarden. Bei der Förderung von E-Autos und dem Zuverdienst im Rentenalter könnten noch weitere Milliarden hinzukommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Kleindienst und Goretzka sichern überzeugenden Sieg in Italien. Das sieht nach Halbfinale in der Nations League aus: Eine auf mancher Position ungewöhnliche Nagelsmann-Elf überzeugt mit Klasse und Kopfballtoren. Beim 2:1 im Mailänder Stadion stecken die DFB-Männer anfängliche Schwierigkeiten locker weg. Zum Artikel (SZ Plus)

