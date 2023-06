In Gebrauchtwaren-Kaufhäusern wie bei der Diakonia in München erhalten Langzeitarbeitslose oftmals eine erste, vom Jobcenter bezahlte Stelle.

Von Laurenz Gehrke

EXKLUSIV: Jobcentern fehlen Mittel für reformiertes Bürgergeld. An diesem Samstag tritt die Reform des Bürgergeldes in Kraft. Sie mildert Sanktionen gegen Hilfebezieher ab und soll die Möglichkeiten für Arbeitslose erweitern, Förderungen zu erfahren. Doch offenbar fehlt das Geld, um die Paragrafen mit Leben zu füllen. Eine parlamentarische Anfrage der Unionsfraktion, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt, zeigt: Die Haushaltsmittel, die für die Eingliederung von Arbeitslosen ins Bürgergeld fließen, gehen zurück. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Polizeigewalt: Krawalle in französischen Städten und Brüssel. In der dritten Nacht in Folge hat es in Frankreich nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle Krawalle im Großraum Paris und weiteren Städten gegeben. 40 000 Polizisten waren in der Nacht zu Freitag landesweit mobilisiert, um die Gewalt einzudämmen. Auch in Belgiens Hauptstadt Brüssel kam es am Donnerstagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Ordnungskräften. Zum Artikel

Hautfarbe darf bei US-Universitäten keine Rolle mehr spielen. Der Supreme Court entscheidet, dass bei der Zulassung für Studienplätze die ethnische Zugehörigkeit nicht mehr berücksichtigt werden darf. Sozialpolitisch wird die als Affirmative Action bekannte Praxis auch damit begründet, vor allem Afroamerikanern und Latinos Chancengleichheit zu gewähren. Das Urteil löst einen Eklat unter den Richtern aus und auch Präsident Biden äußert sich scharf: "Wir können dieses Urteil nicht als letztes Wort stehen lassen." Zum Artikel (SZ Plus)

EU verpflichtet sich zu massiver Unterstützung für die Ukraine. Eine derartig langfristige Sicherheitszusage haben die Mitgliedsstaaten noch nie einem Land gegenüber gemacht: Die EU erklärt, der Ukraine auch in Zukunft dabei zu helfen, sich gegen russische Angriffe zu verteidigen - und die nötigen Waffen dafür zu liefern. Zum Artikel (SZ Plus)

So will die Ukraine die russische Armee mürbe machen. "Aggressive Zermürbung der russischen Kampfkraft": Die ukrainische Offensive kommt langsamer voran, als Kiew das erwartet hat. Jetzt wird die Taktik in drei Punkten geändert. Um die feindlichen Truppen abzunutzen, nehmen etwa auch die Angriffe auf russische Logistikzentren und Versorgungswege in den besetzten Gebieten deutlich zu. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Rückeroberung schlägt Schneisen der Verwüstung. Die ukrainische Gegenoffensive hinterlässt befreite, aber völlig zerstörte Dörfer. "Es ist, als würde ich im eigenen Garten kämpfen", sagt Nikolaij W., genannt "Nixon", von einer ukrainischen Mörsertruppe. "Wir befreien viel mehr Territorium, als öffentlich bekannt gegeben wird", sagt ein Artillerist, der bei Awdijiwka im Donbass kämpft. Ein Besuch zwischen den Trümmern. Zum Artikel (SZ Plus)

