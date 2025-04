Was heute wichtig ist

Erste deutsche Frau ins All gestartet. Eine Falcon-9-Rakete bringt die 29 Jahre alte Robotik-Forscherin Rabea Rogge und ihre drei Mitreisenden in einer Crew-Dragon-Kapsel in den Orbit. Beides sind Produkte der Musk-Firma Space-X. Drei bis fünf Tage soll die Kapsel um die Erde kreisen. Bezahlt wird die Reise von Kryptomilliardär Chun Wang. Zum Artikel