Was heute wichtig war

Erdbeben in Südostasien: Mehr als 140 Tote und 730 Verletzte allein in Myanmar. In Thailand, Myanmar, Teilen Chinas, Vietnams und Indiens bebt die Erde minutenlang. In Bangkok stürzt ein im Bau befindliches Hochhaus ein. Das Beben hatte mindestens eine Stärke von 7,6. Zum Artikel