Berlin: Diskussionen über Enteignungen von Wohnkonzernen. Wenn die Linke in Berlin im Roten Rathaus sitzt, will sie Wohnungsbestände großer Immobilienkonzerne vergesellschaften. Bundesweit ist das ein Versuch ohne historisches Beispiel – und deshalb ökonomisch und juristisch umstritten. Zum Artikel

MEINUNG Die populistischen Wahlsieger gefährden mit ihren Fantasien den Wirtschaftsstandort Berlin

Eine Vergesellschaftung von Immobilien wäre juristisches Neuland. Berlin diskutiert die Vergesellschaftung von 240 000 Wohnungen basierend auf Artikel 15 des Grundgesetzes, der seit Jahrzehnten ungenutzt blieb. Die Entschädigungshöhe ist völlig unklar. Zum Artikel

Ferat Koçak legt wegen Kontakten zum Remmo-Clan Aufgaben nieder. Der Linken-Bundestagsabgeordnete teilt mit, er werde nicht mehr an Sitzungen des Innenausschusses des Bundestags teilnehmen und nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten. Zuvor waren unter anderem Chat-Nachrichten zwischen Koçak und einem Mitglied Clan-Mitglied bekannt geworden.

Zum Artikel

Was heute wichtig war

CDU-Chef Merz kritisiert die private Krankenversicherung. Die SPD kann ihr Glück kaum fassen: Der Kanzler findet die private Krankenversicherung ungerecht. Außerdem kündigte er Gespräche in der Regierung an, daran etwas zu ändern. Konkreter wurde er nicht. Seitdem ist die Aufregung groß. Zum Artikel

Grönland, USA und Dänemark unterzeichnen Abkommen. Der US-Präsident kündigt zwei neue Militärbasen auf der Arktisinsel an. Bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung fordert er die Staaten auf, aus dem Internationalen Strafgerichtshof auszutreten. Zum Liveblog

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Die ersten Ämter hat die AfD so gut wie sicher. Die AfD wird in Magdeburg voraussichtlich zum ersten Mal in der bundesdeutschen Parlamentsgeschichte den Landtagspräsidenten stellen. Die Wahl ist für die konstituierende Sitzung am 6. Oktober angesetzt. Zum Artikel

EXKLUSIV Drohnenfund in Niedersachsen: Offenbar Sprengstoff in der Nähe gefunden. Hängt der Vorfall am Luftwaffen-Fliegerhorst Wunstorf mit dem Anschlagsversuch in Leipzig zusammen? Ermittler untersuchen nun weitere Verdachtsmomente, wie Recherchen von SZ, NDR und WDR zeigen. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war