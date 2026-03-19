Energiekrieg im Nahen Osten – Erdgaspreis steigt. Israel greift Irans größtes Erdgasfeld an, Teheran attackiert Energieanlagen seiner Nachbarn. Wichtige Förderstätten könnten lange ausfallen, die Märkte reagieren hochnervös – und US-Präsident Donald Trump kritisiert Israel scharf. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg: US-Finanzminister erwägt Lockerung der Sanktionen gegen iranisches Öl

In Brüssel wächst die Empörung über Viktor Orbán. Der ungarische Ministerpräsident hält auf dem EU-Gipfel an der Blockade der 90 Milliarden Euro für die Ukraine fest. Die anderen Staats- und Regierungschefs sind mehrheitlich überzeugt, dass Orbán die Ukraine und die EU in Geiselhaft nimmt für seinen Wahlkampf. Zum Artikel

Preis der Leipziger Buchmesse geht an Katerina Poladjan. Die Schriftstellerin wird in der Kategorie Belletristik für ihren Roman „Goldstrand“ ausgezeichnet. Den Sachbuch-Preis bekommt die deutsche Historikerin Marie-Janine Calic. Preisträger in der Kategorie Übersetzung ist Manfred Gmeiner. Zum Artikel

Europäischer Gerichtshof kippt Trassenpreisbremse. Die deutsche Regelung verstoße gegen EU-Recht, urteilen die Richter. Den Schienenverkehrsunternehmen drohen nun Mehrkosten in Milliardenhöhe, bundesweit könnten Zugverbindungen im Nah- und Regionalverkehr gestrichen werden. Zum Artikel

Baden-Württemberg: Grüne laden CDU zu Sondierungen ein. Ziel des Gesprächs sei es, Koalitionsverhandlungen vorzubereiten, um eine neue Landesregierung zu bilden, teilen die Grünen mit. Zeit und Ort solle die CDU bestimmen. Die CDU will am Freitagabend über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen entscheiden. Zum Artikel

Europäische Zentralbank hält Leitzins konstant trotz steigender Rohstoffpreise. Auf Europa und die Welt rollt wegen des Iran-Krieges eine Inflationswelle zu. Benzinpreise sind derzeit der Anfang, später drohen steigende Nahrungsmittelpreise. Die EZB wartet dennoch mit einer Erhöhung des Leitzinses und belässt ihn unverändert bei 2,0 Prozent. Zum Artikel

Lennart Karl und Jonas Urbig erstmals für DFB-Team nominiert. Bundestrainer Julian Nagelsmann lädt die beiden Münchner für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana Ende März ein. Jamal Musiala, der nach seinem Comeback beim FC Bayern Sprunggelenksprobleme hat, ist absprachegemäß noch nicht wieder dabei. Zum Artikel

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