Elif Eralp äußert Angst vor Terrorismus-Sympathisanten. Eine Kommunikationspanne enthüllt, dass Berlins Linken-Spitzenkandidatin Angst vor Hamas-nahen Extremisten hat und deren Namen meidet. SPD und Grüne zweifeln nun offen daran, ob Eralp dem Druck des Amts der Regierenden Bürgermeisterin standhalten kann. Zum Artikel

EZB-Präsidentin Lagarde wird im Februar vorzeitig abtreten. Der Schritt war bereits erwartet worden, nun steht der Zeitpunkt fest: Christine Lagarde wird ihren Posten zum 7. Februar 2027 aufgeben. Regulär hätte die achtjährige Amtszeit Ende Oktober 2027 geendet. Sie verschafft der Politik Zeit bei der Regelung ihrer Nachfolge. Zum Artikel

Merz will Rüstungskooperation mit Japan vertiefen. Der Bundeskanzler hat auf seiner Asienreise Station in Tokio gemacht. Ein zentrales Thema war der mögliche deutsche Einstieg in das Kampfjet-Programm GCAP. Doch ein Beitritt Deutschlands zu GCAP ist schwierig, da die Industrieanteile unter Japan, Großbritannien und Italien bereits weit fortgeschritten verteilt sind. Zum Artikel

VW macht Milliardenverlust. Das Konzernergebnis nach Steuern lag in den Monaten Juli bis September bei minus 5,82 Milliarden Euro. Dabei laufen im VW-Konzern bereits umfassende Sparprogramme, die Ende 2024 unter großem Streit erkämpft wurden. Zum Artikel

MEINUNG Volkswagen muss sich China wieder verdienen

Elke Sommer ist tot. Die Schauspielerin war ein Star des deutschen Nachkriegskinos und schaffte den Durchbruch auch in Hollywood. Jetzt ist sie im Alter von 85 Jahren gestorben. Zum Artikel

1200 Drohnen: Russland meldet einen der bisher größten ukrainischen Angriffe. Moskau wird nach Angaben des Bürgermeisters mit besonders vielen Drohnen attackiert. Informationen über Opfer gibt es nicht. Bei russischen Angriffen in der Ukraine sterben dagegen nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen, unter anderem in Dnipro. Zum Newsblog

Geheimdienst soll ausländische Einflüsse auf die Wahl in Israel prüfen. Die Vorwürfe richten sich gegen Katar. Staatspräsident Isaac Herzog spricht von einem „sensiblen Moment“ für Israel. Das Land steht vor langwierigen Koalitionsverhandlungen. Zum Artikel

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