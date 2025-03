Heftige Diskussion über Milliardenpaket der künftigen Regierungskoalition. Vor allem die FDP attackiert den designierten CDU-Kanzler Merz für die beispiellose Neuverschuldung. Im Bundesrat könnte der Plan an den Freien Wählern scheitern. Zum Artikel

Die Grünen zeigen neues Selbstbewusstsein. Nach dem jüngsten Verhandlungserfolg wirkt die Noch-Regierungspartei in bester Stimmung. Doch die Grünen müssen nach den Wahlverlusten erst ihre Rolle als Oppositionspartei finden. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die kleinen Parteien haben den Preis in unwirkliche Höhen getrieben (SZ Plus)

Was heute wichtig war

USA greifen Huthi-Miliz in Jemen an. Die Attacken auf Stützpunkte, Raketenabwehrstellungen und Anführer der Terroristen sollten amerikanische Schiffe schützen und die Freiheit der Schifffahrt wiederherstellen, erklärt US-Präsident Trump. Die Miliz droht Vergeltung an. Zum Artikel

Dutzende Menschen sterben bei Disco-Brand in Nordmazedonien. Das Feuer bricht während eines Konzerts einer beliebten Band in einer Kleinstadt aus und greift rasend schnell um sich. Ursache soll eine Funkenmaschine für die Bühnenshow gewesen sein. Die Toten sind zwischen 14 und 24 Jahre alt. Weitere 155 Konzertbesucher werden verletzt. Die Polizei nimmt vier Menschen fest. Zum Artikel

Briten und Franzosen wollen 10 000 Mann starke Friedenstruppe für die Ukraine. Das neue dynamische Duo Europas: Präsident Macron und Premier Starmer treiben die „Koalition der Willigen“ voran. In einem Videogespräch werden weitere Sanktionen gegen Russland vereinbart – sowie der Aufbau einer Friedenstruppe, die Putin weiter ablehnt. Zum Artikel

MEINUNG Ein Deal mit dem Weißen Haus ist noch lange kein Deal mit dem Rest der Welt (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: USA kündigen baldiges Gespräch zwischen Putin und Trump an

Massenproteste bringen Präsident Vučić in Bedrängnis. Bei dem bisher größten politischen Protest in Serbien demonstrieren am Wochenende Hunderttausende Bürger gegen Missstände in ihrem Land. Durch den Einsatz von Gewalt, Pfefferspray, einer Schallkanone und das Werfen von Steinen werden die Menschen auseinandergetrieben. Zum Artikel

MEINUNG Die Proteste in Belgrad sind Symptome einer echten Staatskrise (SZ Plus)

Ein Punkt gegen Bayern: Union setzt ein Zeichen. Für Kapitän Trimmel war das 1:1 gegen Rekordmeister Bayern München ein klares Statement im Abstiegskampf. Zum Sieg fehlte dann aber doch mehr offensive Durchschlagskraft. Den Bayern mangelte es nach der Champions-League-Gala gegen Leverkusen offensichtlich an Spannung. Zum Artikel (SZ Plus)

Frühere Nationalspielerin Doris Fitschen ist tot. 1989 gewann sie mit der DFB-Auswahl bei der EM den ersten internationalen Titel für die deutschen Fußballerinnen. Große Erfolge feierte Fitschen auch als Funktionärin. Nun ist sie im Alter von 56 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war