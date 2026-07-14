Dubai plant Ausweichhafen, um die Straße von Hormus zu umgehen. Die Sperrung der Meerenge durch Iran hat Dubais wichtigstem Hafen das Geschäft zerstört. Der größte Containerhafen der Region Jebel Ali verlor nach der Sperrung 90 bis 95 Prozent seines Umschlagvolumens. Auch Saudi-Arabien, Irak und Kuwait prüfen Ausweichrouten wie Pipelines, um weniger angreifbar zu werden. Zum Artikel

Amoklauf in Schongau: Ermittler gehen von extremistischem Motiv aus. Zwei Mädchen werden am Welfen-Gymnasium in Schongau bei der Attacke eines ehemaligen Mitschülers schwer verletzt. Polizisten und Lehrkräfte stoppen den Angreifer. Vieles deutet auf eine Amoktat hin – doch jetzt gibt es neue Erkenntnisse. Zum Artikel

Warnungen vor Hitze und Gewittern mit Starkregen und Hagel. Im Norden Bayerns warnt der DWD vor orkanartigen Böen – auch in vielen anderen Regionen Deutschlands könnte das heiße Wetter heute umschlagen. Zum Artikel

Ukraine: Warum Deutschland sich bei Macrons Koalition der Willigen zurückhält. Frankreichs Präsident Macron und Polens Regierungschef Tusk kündigen eine erste Übung der Koalition der Willigen für die Ukraine an. Die Bundeswehr wird nach SZ-Informationen nicht daran teilnehmen, Deutschland beteiligt sich nur eingeschränkt an der Koalition. Zum Artikel

Erneut Toter bei Einsatz von ICE. Ein Mann aus Kolumbien soll in Maine laut Berichten in seinem Auto von einem ICE-Agenten erschossen worden sein. Erst vor wenigen Tagen kam bei einer Abschieberazzia ein Mensch in Texas ums Leben. Zum Liveblog

Französischer Nationalfeiertag: Zwischen Glanz und Hymnen rüstet sich der Westen für den Ernstfall. Mit seiner letzten Parade zum Nationalfeiertag setzt Frankreichs Präsident Macron ein Zeichen für Europas Einheit und die Unterstützung der Ukraine. Zum Artikel

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Fußball-WM 2026

Spaniens Yamal im Halbfinale: Alle warten auf sein großes Spiel. Lamine Yamal ist bei Spanien der einzige globale Superstar. Aber anders als Lionel Messi, Harry Kane oder Kylian Mbappé hat er noch Schwierigkeiten, in diese WM zu finden. Oder täuscht der Eindruck? Zum Artikel

Frankreichs Olise: Lange verkannt - und jetzt geliebt. Bester Flügelspieler? Bester Spielmacher! Michael Olise glänzt bei der WM in neuer Rolle, selbst Zidane schwärmt. Dabei haben die Franzosen mit dem Ausnahmeprofi des FC Bayern lange gefremdelt. Zum Artikel