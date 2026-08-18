Wadephul weist Lawrows Drohung als „absurde Propaganda“ zurück. Der deutsche Außenminister reagiert scharf auf eine Ankündigung des Russen, „all das zu zerstören, was Kiews Kriegsmaschinerie aus dem Westen speist“. Zum Artikel

Dobrindt eröffnet Zentrum für Drohnenforschung. Allein im vergangenen Jahr führten 116 sicherheitsrelevante Drohnen-Störfälle zu Flughafenschließungen und einem wirtschaftlichen Schaden von rund 60 Millionen Euro. Das Zentrum in Sachsen-Anhalt soll zur Erforschung von Abwehrtechnologien gegen hybride Angriffe werden. Zum Artikel

Nach Angriffen der Ukraine mit britischen Drohnen: Russland droht Großbritannien

Israelischer Minister fordert gezielte Tötung von Palästinensern in Gaza. 30 bis 40 Menschen sollten dort jede Nacht umgebracht werden, sagt Israels Sicherheitsminister Ben-Gvir. Außenpolitiker der Koalitionsfraktionen im Bundestag fordern EU-weite Sanktionen gegen ihn. Zum Artikel

Vorläufiger Untersuchungsbericht: Boeing in München hatte Beschleunigungsproblem. Nach der Beinahe-Katastrophe am Münchner Flughafen legt die vietnamesische Luftfahrtbehörde einen ersten Bericht vor. Er gibt Hinweise darauf, warum die Maschine erst so spät abhob. Zum Artikel

Erneuter Zwischenfall in München: Lufthansa-Airbus setzt bei Landung zu früh auf

EXKLUSIV Verdi droht mit Streiks in Supermärkten. Die Tarifrunde im Einzelhandel stockt, die Gewerkschaft plant deshalb einen größeren Arbeitskampf – wenn sich Arbeitgeber wie Rewe und Edeka nicht bewegen. Zum Artikel