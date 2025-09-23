Drohnen über Kopenhagen und Oslo - Flughäfen vorübergehend geschlossen. Die Ministerpräsidentin spricht vom „bislang schwerwiegendsten Angriff auf die kritische Infrastruktur Dänemarks“. Noch ist unklar, wer hinter dem Alarm steckt. Der dänische Geheimdienst sieht allerdings einen möglichen Zusammenhang mit den jüngsten Luftraumverletzungen in Estland und Polen durch russische Kampfjets und Drohnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump greift die Vereinten Nationen an. Die internationale Organisation habe während der vergangenen 80 Jahre keine Konflikte lösen können. Außerdem macht der US-Präsident bei seiner Rede vor der Vollversammlung die UN für die unkontrollierte Immigration weltweit verantwortlich. Zum Liveticker zur US-Politik

Bundeshaushalt: Steigende Zinsen werden zum Problem für Klingbeil. Die Spielräume für den Finanzminister immer mehr ein. Deutschland brauche daher Reformen, die „anstrengend“ werden, sagt Klingbeil. Die Meinungen von Experten zu den Milliardenschulden und ihrer Verwendung sind geteilt. Zum Artikel (SZ Plus)

Aufsichtsrat wählt Evelyn Palla zur neuen Bahn-Chefin. Trotz groß angekündigten Widerstands der EVG machen die Aufseher die Südtirolerin zur neuen DB-Vorstandsvorsitzenden. Heftigen Widerstand gibt es aber weiter gegen die von Verkehrsminister Schnieder geplante erneute Berufung eines früheren Bahnmanagers zum Vorstand von DB Infrago. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Flucht aus Riester-Verträgen. Die Menschen setzen immer weniger auf staatlich geförderte Altersvorsorge. Seit Januar wurden laut „Finanztip“ bereits rund 220 000 Riester-Verträge gekündigt. Die Verbraucherschützer fordern nun eine rasche und umfassende Reform. Zum Artikel

EU besiegelt Freihandelszone mit Indonesien. Der Vertrag mit dem viertgrößten Land der Welt soll der EU den Zugang zu wichtigen Rohstoffen sichern, den Druck im Handelskonflikt mit den USA verringern – und ganz Südostasien zeigen, warum die EU ein besserer Partner ist als China. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen