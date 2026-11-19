Historisches Gipfeltreffen zwischen Xi, Trump und Putin beendet. Chinas Staatschef Xi Jinping, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben sich zu einem trilateralen Gespräch im chinesischen Shenzhen getroffen. Einen Gipfel in dieser Zusammensetzung gab es noch nie. Putin und Trump betonten ihren prinzipiellen Willen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Konkrete Vereinbarungen blieben jedoch aus. Zum Artikel

UN-Gericht: Myanmar hat Völkermord an den Rohingya begangen. Es ist ein Urteil, das Geschichte schreibt: Die obersten Richter der UN halten es für erwiesen, dass das Militär von Myanmar die muslimische Rohingya-Minderheit mit „genozidaler Absicht“ gejagt und verfolgt hat. Zum Artikel

EXKLUSIV: Knapp die Hälfte der Filialen könnte bei Galeria wegfallen. Die insolvente Warenhauskette Galeria könnte nach Informationen der Süddeutschen Zeitung bis zu 40 der derzeit 83 Filialen schließen. Die Lage des Unternehmens ist schlechter, als es das Management darstellt. Zum Artikel

Metaller streiken 24 Stunden bei Audi, BMW und anderen Firmen. Die Gewerkschaft IG Metall setzt in der Tarifrunde auf Eskalation und verschärft den Arbeitskampf deutlich. Zum ersten Mal seit acht Jahren legt sie Betriebe ganze Tage lahm. Betroffen sind große Unternehmen bundesweit, darunter BMW, Audi und Bosch. Zum Artikel

Bundesregierung und Unicredit bei Commerzbank-Übernahme einig. Die Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit auf und unterstützt nun einen geordneten Übergang. Unicredit-Chef Orcel machte klare Zusagen zum Standort Deutschland, zum Verbleib der Commerzbank an der Frankfurter Börse und zu Rechten der Beschäftigten. Zum Artikel

AfD erwägt frühere Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt könnte es früher als gedacht zu einer Wahl des Ministerpräsidenten kommen. Bislang hatte die AfD dafür die Landtagssitzung am 15. Dezember ins Auge gefasst, nun könnte sie bereits am 8. Dezember ein Sonderplenum beantragen. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund braucht für eine Wahl zum Regierungschef in den ersten beiden Wahlgängen eine absolute Mehrheit. Dafür fehlen der AfD drei Stimmen. Zum Newsblog zu den Landtagswahlen

Nach einer Blockade übernimmt die Studentenliste die Parlamentsspitze in Belgrad. Mit zweieinhalb Tagen Verzögerung wählte das serbische Parlament den Verkehrswissenschaftler Aleksandar Čupić zum neuen Parlamentspräsidenten. Ex-Präsident Vučić versuchte die Wahl mit rund sieben Stunden aggressiver Monologe außerhalb der Tagesordnung zu blockieren. Die siegreiche Studentenliste hat nun 90 Tage Zeit, eine neue Regierung zu bilden. Zum Artikel

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